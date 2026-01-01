Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Comment le gouvernement Carney procédera-t-il avec son projet de loi ?

Pas facile d'interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans

durée 06h00
17 août 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Par La Presse Canadienne

Le gouvernement fédéral a déposé un projet de loi qui obligerait les réseaux sociaux à bloquer l'accès aux jeunes de moins de 16 ans. Toutefois, des questions subsistent quant à la manière de procéder. Bien que le texte de loi ne précise pas les méthodes que les plateformes de réseaux sociaux pourraient utiliser pour vérifier l'âge, l'exemple d'autres pays peut donner une idée des solutions qui s'offrent au gouvernement.

Parmi celles-ci figure l’estimation de l’âge par reconnaissance faciale, qui fait appel à un service tiers utilisant une image en direct pour estimer l’âge. Par ailleurs, une loi au Texas prévoit la possibilité de télécharger une pièce d’identité délivrée par les autorités pour accéder à des contenus réservés aux adultes.

L’Union européenne travaille actuellement à la mise au point d’une identité numérique qui aurait de multiples usages, notamment pour les interactions avec l’administration, ainsi qu’un « mini-portefeuille » destiné à la vérification de l’âge.

Il est également possible de demander aux utilisateurs de recourir à des comptes existants, par exemple auprès de banques, pour confirmer leur âge.

Meta fait pression sur le gouvernement fédéral pour que la vérification de l’âge soit mise en place au niveau des boutiques d’applications, ce qui ferait peser la responsabilité sur des entreprises comme Apple et Google.

La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

On donne du sang les 19 et 24 août dans Vaudreuil-Soulanges

Publié à 12h00

On donne du sang les 19 et 24 août dans Vaudreuil-Soulanges

Il serait bien faux de croire que parce que les vacances sont arrivées pour plusieurs, les besoins en sang diminuent. Bien au contraire, c'est pourquoi il est important de faire un don de sang même pendant la période estivale. Au cours du prochain mois, les citoyens de Vaudreuil-Soulanges pourront donner du sang à deux occasions.  Les collectes ...

LIRE LA SUITE
Découvrir l'historique du Manoir de Beaujeu à Coteau-du-Lac

Publié hier à 17h00

Découvrir l'historique du Manoir de Beaujeu à Coteau-du-Lac

Niché en bordure du fleuve Saint-Laurent, le manoir de Beaujeu est probablement le plus vieux bâtiment encore debout à Coteau-du-Lac et même l'un des plus anciens de Vaudreuil-Soulanges. Construit en 1826, cet édifice jugé mystérieux par plusieurs résidents du secteur possède un historique digne de mention.   Le dimanche 16 août, l'Opus Dei, une ...

LIRE LA SUITE
Retour sur l'actualité de la semaine dans Vaudreuil-Soulanges

Publié le 15 août 2026

Retour sur l'actualité de la semaine dans Vaudreuil-Soulanges

Une autre semaine riche en actualité se termine. Voici ce qui a marqué l'actualité des derniers jours dans la région.  La soirée Mille et une huîtres célèbre sa 10e édition La Fondation Paul-Leboeuf annonce la tenue de la 10e édition de Mille et une huîtres, qui aura lieu le 7 novembre 2026 à l'école secondaire du Chêne-Bleu. Depuis dix ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge