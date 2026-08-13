Retour sur les tests de fusée de l'ÉTS à Sainte-Marthe

Les citoyens de Sainte-Marthe et les gens habitant dans le secteur ont peut-être été surpris par une puissante détonation au début du mois d'août. N'ayez crainte, personne n'a fait sauter de la dynamite, il s'agissait plutôt d'un test mené par un club scientifique de l’École de technologie supérieure, RockÉTS.

Depuis quelques années déjà, certains membres importants de l'équipe se déplacent sur un site à Sainte-Marthe dans la région de Vaudreuil-Soulanges pour procéder à des mises à feu. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans la vidéo qui nous a été partagée par le club.

« Nos derniers tests de configuration de vol se sont très bien déroulés », estime d'emblée Mélanie Fressard, capitaine de RockÉTS. Selon elle, il ne restait qu'à peaufiner certaines choses au niveau de la puissance.

Comme à leur habitude, les membres sur place notifient la municipalité et le service de sécurité incendie 30 minutes avant de procéder à la mise à feu. « Comme ça, s'il arrive quoi que ce soit, les pompiers sont avisés. » Vu qu'on est assez proche du sol et dans un milieu rural, on s'assure que tout soit sécuritaire avant de commencer: on est vraiment sur un chemin de terre entre deux champs, mais on retire quand même les broussailles qu'il pourrait y avoir et on a deux personnes désignées qui attendent avec des extincteurs au cas où, souligne Mélanie.

Il n'y a jamais eu d'incident lié au feu et au club RockÉTS à Sainte-Marthe.

Fabriquer des prototypes de compétition

Depuis 2012, le groupe d'étudiants conçoit différents types de fusées-sondes haute puissance destinées à être lancées dans le cadre de compétitions ayant souvent lieu en dehors de la province. D'ailleurs, leur plus récente compétition a eu lieu la semaine du 11 juin 2026 au Texas ! La fusée Aarluk IV n'a pas été récompensée en soi, mais le club a été nommé équipe avec la meilleure vidéo de présentation.

Fabriquer des prototypes de compétition

Depuis 2012, le groupe d'étudiant conçoit différents type de fusée sonde haute-puissance destinée à être lancé dans le cadre de compétitions ayant souvent lieu en dehors de la province. D'ailleurs, leur plus récente compétition a eu lieu la semaine du 11 juin 2026 au Texas ! La fusée Aarluk IV n'a pas été récompensé en soit, mais le club a été nommé équipe avec la meilleure vidéo de présentation.

Crédit image: site web du club RockÉTS

Après des mois d'études, d'analyse, de travail sans relâche et de tests, la plus récente création du club, la fusée Alignak, ne pourra pas participer à la compétition pour laquelle elle a été conçue à Timmins en Ontario.

« Le réservoir de notre appareil n'a pas été jugé sécuritaire par les organisateurs du projet », relate Mélanie Fressard. Même après avoir apporté les correctifs, le club n'a plus de nouvelles, c'est silence radio du côté de la compétition. La capitaine de l'équipe admet qu'il s'agit en partie d'une erreur de leur part, mais critique aussi une mauvaise gestion de l'organisation en charge.

« C'est difficile pour nous après avoir mis autant de temps et d'énergie dans ce projet », expose Mélanie dépitée. « On évalue présentement les options qui s'offrent à nous », ajoute-t-elle. Avant la prochaine saison, elle et ses coéquipiers tenteront de trouver un autre événement où ils pourront propulser leur engin.

D'ici là, les nouveaux chefs d'équipe seront élus en vue de la prochaine saison. Les projets futurs seront également choisis lors de cette même réunion. Mélanie Frassard signait aussi sa dernière année à titre de capitaine d'équipe.