Tout le monde est bienvenu… même les vampires
Soutenir les banques alimentaires au Festival de l'ail
C'est le samedi 22 août prochain qu'aura lieu la 18ᵉ édition du fameux Festival de l'ail de Sainte-Anne-de-Bellevue. De 9 h à 16 h, des producteurs locaux se réuniront au Marché Sainte-Anne pour mettre l'ail, sous toutes ses formes, en avant.
Il s'agit du même coup d'une belle façon de contribuer à faire grandir des entreprises agroalimentaires du Québec et les banques alimentaires locales via une participation au tirage communautaire. Tous les profits engendrés par la vente d'entrées sont versés au Comptoir alimentaire de Sainte-Anne-de-Bellevue, à la banque alimentaire de l'Église Saint-Georges et à la Mission de l'Ouest-de-l'Île.
L'événement se déroule au parc Kawethoniian et l'accès au site est gratuit pour tous, autant pour les citoyens de Sainte-Anne-de-Bellevue que pour les curieux s'étant déplacés pour l'occasion, comme ceux de Vaudreuil-Soulanges et de Beauharnois-Salaberry, par exemple.
Brian Kowlessar, animateur et producteur radio de Montreal Now sur la chaîne de CJAD 800, et collaborateur hebdomadaire de « Brian’s Grocery Bag », expliquera les événements et annoncera les gagnants des concours tout en partageant son amour des marchés fermiers.
Les visiteurs peuvent s'attendre à assister aux concours de la meilleure tête d'ail, des meilleures patates à l'ail et même de la chanson publicitaire ainsi que du vampire le mieux réussi. Une expérience culinaire unique et limitée sera également du rendez-vous. Les festivaliers pourront aussi participer à des ateliers animés par Dan Brisebois et Isabelle Demers. Station maquillage, caricaturiste et tarologue bonifieront l'offre de la journée pour toute la famille. La programmation complète sera dévoilée bientôt !
Accéder au site
Les festivaliers en voitures pourront se garer sans frais dans les stationnements municipaux, sur le campus du Collège John Abbott et à la gare de Sainte-Anne-de-Bellevue. À partir du REM, il suffit de monter à bord de l'un des deux autobus de correspondance : le 212 en direction de Harpel, et le 210 vers le Collège John-Abbott. Le marché est tout juste à deux pas.
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