Quoi faire en fin de semaine dans la région

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région de Vaudreuil-Soulanges et Beauharnois-Salaberry au cours de la fin de semaine.

Néomédia vous invite tout de même à visiter le site web des municipalités pour en savoir davantage sur les activités proposés cet été. Des activités sont aussi organisés dans les bibliothèques municipales.

En continu

Exposition MOSA - La fête des mots

Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion

Quand: À voir jusqu'en 2026

Samedis Zen au canal

Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau

Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre

Ici & Ailleurs - Expo Groupe Passion Photo

Où: Musée régional de Vaudreuil-Soulanges

Quand: Jusqu'au 6 septembre 2026 pendant les heures d'ouverture du Musée;

Exposition Vacances en art

Où: Bibliothèques municipales de l'île perrot

Quand: Jusqu'au 4 août 2026 pendant les heures d'ouverture des bibliothèques;

Programmation Espace des Muses

Où: Terrasse urbaine de l'espace des Muses à Saint-Lazare

Quand: Du 6 juin au 26 septembre 2026, les jeudis, vendredis et samedis de 19 h à 22 h

Vendredi 31 juillet:

Ville de Vaudreuil-Dorion

Quoi: Spectacle Heart Soul & Rock N’ Roll avec Stephan McNicoll & GCR

Où: Parc le 405

Quand: Dès 19 h 30

Ville de Salaberry-de-Valleyfield

Quoi: Vendredis ludiques - Cirque Kikasse

Où: Parc Salaberry

Quand: Le site ouvre à 18 h et le spectacle débute à 20 h

Ville de l'île-Perrot

Quoi: Cinéma dans la piscine - Lilo & Stitch 2025

Où: Piscine du complexe aquatique

Quand: Dès 18 h 30

Municipalité de Pointe-des-Cascades

Quoi: Spectacle du groupe Rock Frequency

Où: Parc Salaberry

Quand: Le site ouvre à 18 h et le spectacle débute à 20 h

Ville de Pincourt

Quoi: Soirée country - Rendez-vous dansants

Où: Parc Olympique

Quand: De 19 h 30 à 21 h 30

Samedi 1er août:

Ville de Rigaud

Quoi: Journée bénévole d’arrachage de la châtaigne d’eau

Où: Descente de bateau de la Pointe-Séguin

Quand: De 9 h à 14 h

Ville de Vaudreuil-Dorion

Quoi: Yin yang yoga (tapis de yoga requis)

Où: Parc le 405

Quand: De 9 h à 10 h

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: 100 ans de la ferme Isabelle

Où: La Belle de Coteau-du-Lac

Quand: De 11 h à 22 h

Ville de Salaberry-de-Valleyfield

Quoi: Samedis dansants - Star Dance - Country

Où: Village des Écluses

Quand: Dès 19 h 30

Municipalité de Pointe-des-Cascades

Quoi: Visite du Centre d'interprétation

Où: Parc des Ancres

Quand: De 10 h à 17 h

Municipalité de Pointe-des-Cascades

Quoi: Soirée country avec The Wild Palominos

Où: Parc des Ancres

Quand: Dès 19 h

Dimanche 2 août:

Municipalité de Pointe-des-Cascades

Quoi: Yoga en plein air avec Christine Lemercier

Où: Parc près du stationnement de la bibliothèque

Quand: De 9 h 30 à 10 h 30