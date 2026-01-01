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Un siècle d'histoire, de passion et de famille

Cent ans de la Ferme Isabelle: les célébrations se poursuivent

durée 16h15
30 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

En 2026, le 3 mai pour être plus précis, la Ferme La Belle de Coteau-du-Lac célébrait officiellement son 100ᵉ anniversaire. Les festivités, elles, ne faisaient que commencer puisque le coup d'envoi de la saison estivale s'est fait en grand le 17 juillet dernier. Le samedi 1ᵉʳ aout, la famille Isabelle en ajoute en invitant les intéressés à souligner l'héritage de leur ferme.

Rappelons que depuis 1926, quatre générations se sont succédé avec le même objectif en tête: cultiver la terre et nourrir la communauté. Les Vaudreuil-Soulangeois et les autres résidents du secteur sont ainsi conviés à la boutique du Jardin chez Julie & Lova et à la Belle de Coteau-du-Lac pour une journée spéciale remplie de souvenirs, de découvertes et de produits d’ici.

Justement, il y aura un petit marché extérieur où les gens pourront se procurer des légumes biologiques et gouter des recettes à l'ancienne.

Au programme, les participants pourront admirer une exposition mettant en vedette un vieux tracteur et de la machinerie moderne. Idéal pour se prendre en photo. Parlant de photographie, un kiosque présentant les 100 ans de la ferme familiale sera mis à la disposition des visiteurs.

L'ambiance sera assurée par de la musique tout au long de la journée.

Les participants courent également la chance de gagner un panier de produits de la ferme offert par Le Jardin Chez Julie & Lova et La Belle de Coteau-du-Lac, ainsi que 2 accès à l’événement Tournesols en fleurs 2026.

Danse country au FestiFleurs

Soulignons du même coup qu'il y aura de la danse en ligne d'organisée ce jeudi 30 juillet de 18 h 30 à 21 h 30 en plein cœur des champs de fleurs. Le tout sera animé par l’École Star Dance.

Les débutants sont les bienvenus tout comme ceux qui ne sont pas à leur premier rodéo.  Il est possible de réserver son billet et de profiter d'un tarif préférentiel en visitant cette page.

Le billet comprend un accès au FestiFleurs, à la soirée de danse country animée par l’École Star Dance et aux parcours illuminés.

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