Quoi faire en fin de semaine dans la région

Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

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Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région de Vaudreuil-Soulanges et Beauharnois-Salaberry au cours de la fin de semaine.

Néomédia vous invite tout de même à visiter les calendriers de vos municipalités pour en savoir davantage sur leur programmation estivale. La Ville de Vaudreuil-Dorion par exemple propose souvent des soirées intéressantes au parc 405. Des activités sont aussi organisés dans les bibliothèques municipales.

En continu

Exposition MOSA - La fête des mots

Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion

Quand: À voir jusqu'en 2026

Samedis Zen au canal

Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau

Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre

Ici & Ailleurs - Expo Groupe Passion Photo

Où: Musée régional de Vaudreuil-Soulanges

Quand: Jusqu'au 6 septembre 2026 pendant les heures d'ouverture du Musée;

Exposition Vacances en art

Où: Bibliothèques municipales de l'île perrot

Quand: Jusqu'au 4 août 2026 pendant les heures d'ouverture des bibliothèques;

Vendredi 24 juillet:

Ville de Salaberry-de-Valleyfield

Quoi: Journée de fête à la Maison de la jeunesse 12-17 de Valleyfield

Où: 42 rue Anderson

Quand: Entre 14 h et 19 h

Ville de Salaberry-de-Valleyfield

Quoi: Cours de cardio boxe organisée par le Club 201 Fitness

Où: Promenade du marché

Quand: Dès 17 h

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Randonnée de SUP nocturne

Où: À l'Embouchure

Quand: De 19 h 30 à 20 h 30

Municipalité de Pointe-des-Cascades

Quoi: spectacle de musique de Voodoomonx

Où: Village des Écluses

Quand: 19 h 30

Municipalité de Pointe-des-Cascades

Quoi: Soirée pyjama du Club Ado

Où: Bibliothèque Adrienne DeMontigny-Clément

Quand: Dès 19 h

Samedi 25 juillet:

Ville de Hudson

Quoi: Atelier de musicothérapie (inscription obligatoire)

Où: Centre Stephen F. Shaar

Quand: De 11 h à 12 h 30

Ville de Salaberry-de-Valleyfield

Quoi: Concert aquatique avec Blesse

Où: Pont Jean-De La Lande

Quand: De 16 h à 20 h

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Les Samedis Zen (yoga au bord du Canal)

Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau

Quand: De 9 h 30 à 10 h 30

Municipalité de Pointe-des-Cascades

Quoi: spectacle de musique de la Famille Soucy

Où: Village des Écluses

Quand: 19 h 30

Municipalité de Pointe-des-Cascades

Quoi: Atelier de craie libre

Où: Bibliothèque Adrienne DeMontigny-Clément

Quand: De 9 h à 13 h

Municipalité de Pointe-des-Cascades

Quoi: Visite du Centre d'interprétation du parc des Ancres

Où: Parc des Ancres

Quand: De 10 h à 17 h

Dimanche 26 juillet:

Ville de Hudson

Quoi: Ateliers KOKOBRIK (10$ par enfant)

Où: Centre Stephen F. Shaar

Quand: De 9 h à 11 h 30

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Kiosque de kayaks et SUP au canal

Où: L'Embouchure

Quand: À partir de 11 h

Ville de Salaberry-de-Valleyfield

Quoi: Spectacle de musique du Duo Blue Moon

Où: Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée

Quand: De 19 h à 21 h

Municipalité de Pointe-des-Cascades

Quoi: spectacle de musique de Tëss

Où: Village des Écluses

Quand: 15 h

Municipalité de Pointe-des-Cascades

Quoi: Yoga en plein air avec Christine Lemercier

Où: Parc près du stationnement de la bibliothèque

Quand: De 9 h 30 à 10 h 30

Municipalité de Pointe-des-Cascades

Quoi: Visite du Centre d'interprétation du parc des Ancres

Où: Parc des Ancres

Quand: De 10 h à 17 h

Municipalité de Pointe-des-Cascades

Quoi: Après-midi tropical

Où: Piscine (terrain de camping)

Quand: De 13 h à 17 h