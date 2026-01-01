Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en fin de semaine dans la région
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région de Vaudreuil-Soulanges et Beauharnois-Salaberry au cours de la fin de semaine.
Néomédia vous invite tout de même à visiter les calendriers de vos municipalités pour en savoir davantage sur leur programmation estivale. La Ville de Vaudreuil-Dorion par exemple propose souvent des soirées intéressantes au parc 405. Des activités sont aussi organisés dans les bibliothèques municipales.
En continu
Exposition MOSA - La fête des mots
Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion
Quand: À voir jusqu'en 2026
Samedis Zen au canal
Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau
Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre
Ici & Ailleurs - Expo Groupe Passion Photo
Où: Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
Quand: Jusqu'au 6 septembre 2026 pendant les heures d'ouverture du Musée;
Exposition Vacances en art
Où: Bibliothèques municipales de l'île perrot
Quand: Jusqu'au 4 août 2026 pendant les heures d'ouverture des bibliothèques;
Vendredi 24 juillet:
Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Quoi: Journée de fête à la Maison de la jeunesse 12-17 de Valleyfield
Où: 42 rue Anderson
Quand: Entre 14 h et 19 h
Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Quoi: Cours de cardio boxe organisée par le Club 201 Fitness
Où: Promenade du marché
Quand: Dès 17 h
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Randonnée de SUP nocturne
Où: À l'Embouchure
Quand: De 19 h 30 à 20 h 30
Municipalité de Pointe-des-Cascades
Quoi: spectacle de musique de Voodoomonx
Où: Village des Écluses
Quand: 19 h 30
Municipalité de Pointe-des-Cascades
Quoi: Soirée pyjama du Club Ado
Où: Bibliothèque Adrienne DeMontigny-Clément
Quand: Dès 19 h
Samedi 25 juillet:
Ville de Hudson
Quoi: Atelier de musicothérapie (inscription obligatoire)
Où: Centre Stephen F. Shaar
Quand: De 11 h à 12 h 30
Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Quoi: Concert aquatique avec Blesse
Où: Pont Jean-De La Lande
Quand: De 16 h à 20 h
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Les Samedis Zen (yoga au bord du Canal)
Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau
Quand: De 9 h 30 à 10 h 30
Municipalité de Pointe-des-Cascades
Quoi: spectacle de musique de la Famille Soucy
Où: Village des Écluses
Quand: 19 h 30
Municipalité de Pointe-des-Cascades
Quoi: Atelier de craie libre
Où: Bibliothèque Adrienne DeMontigny-Clément
Quand: De 9 h à 13 h
Municipalité de Pointe-des-Cascades
Quoi: Visite du Centre d'interprétation du parc des Ancres
Où: Parc des Ancres
Quand: De 10 h à 17 h
Dimanche 26 juillet:
Ville de Hudson
Quoi: Ateliers KOKOBRIK (10$ par enfant)
Où: Centre Stephen F. Shaar
Quand: De 9 h à 11 h 30
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Kiosque de kayaks et SUP au canal
Où: L'Embouchure
Quand: À partir de 11 h
Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Quoi: Spectacle de musique du Duo Blue Moon
Où: Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée
Quand: De 19 h à 21 h
Municipalité de Pointe-des-Cascades
Quoi: spectacle de musique de Tëss
Où: Village des Écluses
Quand: 15 h
Municipalité de Pointe-des-Cascades
Quoi: Yoga en plein air avec Christine Lemercier
Où: Parc près du stationnement de la bibliothèque
Quand: De 9 h 30 à 10 h 30
Municipalité de Pointe-des-Cascades
Quoi: Visite du Centre d'interprétation du parc des Ancres
Où: Parc des Ancres
Quand: De 10 h à 17 h
Municipalité de Pointe-des-Cascades
Quoi: Après-midi tropical
Où: Piscine (terrain de camping)
Quand: De 13 h à 17 h