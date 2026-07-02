Logements abordables
Futurs locataires recherchés par Toit d'Abord dans Vaudreuil-Soulanges
L'organisme Toit d'Abord Habitations Abordables Vaudreuil-Soulanges est à la recherche de futurs locataires pour ses prochains projets de logements abordables dans la région. Rappelons que plus tôt cette semaine, un projet de 45 logements abordables a été officialisé à Saint-Lazare.
L'organisme a pour mission d'offrir des logements sécuritaires à prix sous le marché aux personnes à revenu modeste ou ayant des besoins particuliers. Les principales conditions pour être admissibles sont les suivantes :
- Être âgé de 18 ans et plus (ou être mineur émancipé);
- Être citoyen canadien ou résident permanent résidant au Québec;
- Avoir des biens et avoirs inférieurs à 100 000 $;
- Avoir des revenus situés dans les seuils établis selon votre situation;
- Une priorité est accordée aux personnes résidant dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges depuis au moins 12 mois
Un doute sur votre admissibilité? Contactez l'organisme— chaque situation est analysée individuellement au (450) 218-6994, option 3 ou par courriel au info@toitdabord.ca.
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