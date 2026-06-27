Fête nationale: pas de plan précis pour la célébrer

Cette semaine, le bleu était à l'honneur avec la fête nationale du Québec le jour de la Saint-Jean-Baptiste. Plusieurs activités étaient organisées dans la région. Le sujet a inspiré la question sondage de la semaine à l'équipe rédactionnelle de Néomédia.

Vaudreuil-Dorion soulignait la fête nationale de 18 h 30 à 21 h, au parc Le 405, où les citoyens pouvaient profiter d’un bar, de camions de rue et d’une performance musicale du 2 Pierrots avec Yanik Pepin et Serge Lachapelle.

Simultanément, devant le campus de la Cité-des-Jeunes, un second espace animé accueillait des camions de rue ainsi qu’un bar ($) dès 18 h 30. À 19 h 30, DJ Kleancut faisait danser la foule en revisitant des classiques 100 % franco. Puis, dès 21 h, un trio féminin flamboyant faisait son entrée sur scène : Rafaëlle Roy et ses invitées, Kim Richardson et Éléonore Lagacé, donnaient un spectacle tout en voix jusqu’au lancement du feu d’artifice à 22 h. La deuxième partie de la soirée se poursuivait jusqu’aux alentours de 22 h 45.

À L'Île-Perrot, le parc Michel-Martin était animé dès 10 h avec des activités pour toute la famille. Le clou de la journée était certainement le spectacle d'Ariane Moffatt qui débutait vers 21 h.

À Les Coteaux, c'est au parc Hervé-Laframboise que ça se passait dès 16 h. Les spectacles de fin de soirée ont su plaire aux amateurs de country.

Pointe-des-Cascades n'était pas en reste. Le site du Village des Écluses était l'hôte de cette soirée dès 17 h. Dès 19 h 30, la Famille Soucy faisait chanter la foule.

À Saint-Lazare, les festivaliers avaient rendez-vous à l'Espace des Muses à compter de 18 h. Danse en ligne et spectacle de Jonathan Bouchard étaient au programme.

Le Parc municipal de Sainte-Justine-de-Newton était animé à l'occasion de la Fête nationale. Une prestation du duo Belle et Bête avait lieu à 20 h, et l'événement se terminait avec un feu de joie.



À Salaberry-de-Valleyfield, le parc Delpha-Sauvé vibrait dès 18 h.

Le 24 juin

Le parc Yvon-Geoffrion présentait des activités pour toute la famille de 16 h à 19 h avant de monter de volume pour une série des prestations musicales. Le Band de la Cité faisait vibrer la foule jusqu'aux feux de 23 h.

Le Village des Écluses de Pointe-des-Cascades était encore animé alors que le duo Simcoe était en spectacle dès 15 h.



La journée de fête s'annonçait bien remplie du côté de Rigaud. De 10 h à 13 h 30, des courses de boîtes à savon se tenait sur la rue Saint-Viateur. À 14 h 30, les intéressés assistaient au spectacle de Patrick Gemme et de Jean-Michel Soudre au Parc Chartier-De Lotbinière. À 20 h, on faisait la fête avec le spectacle Nostalgie 90 et les festivités se terminaient avec un feu d’artifice à 22 h.

Le parc Rémi-Gauthier de Saint-Polycarpe s’animait pour la Fête nationale à Saint-Polycarpe, avec un spectacle d'Édouard Lagacé Band.

À Salaberry-de-Valleyfield, le parc Delpha-Sauvé accueillaient les fêtards dès 12 h.

Cette semaine, on demandait: Comment comptez-vous fêter la fête nationale?

Voici les résultats de ce sondage maison:

- Dans un des grands rassemblements tenus dans la région; 5,9%;

- Entre amis ou en famille: 11,8 %;

- Je n'ai pas de plan: 82, 4%;