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Société

Vaudreuil-Dorion

La Fête de quartier s'arrête au parc des Géraniums

La Fête de quartier s'arrête au parc des Géraniums
Photo: Courtoisie Ville de Vaudreuil-Dorion

L'été à Vaudreuil-Dorion est synonyme avec Fête de quartier! En effet, différents parcs municipaux s'animent pendant la saison chaude. Le 2 juillet, ce sera au tour du parc des Géraniums.

Les Fêtes de quartier prévoient de l'animation, des camions de rue, la présence de la Caravane Mozaïk, des jeux gonflables, des kiosques d'organismes régionaux et une zone pique-nique.

Le parc de Géraniums s'animera ainsi à compter de 17 h le 2 juillet. Le clou de l'activité sera certainement la projection du film Dragons à compter de 20 h, avec du popcorn offert. Apportez vos chaises!

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