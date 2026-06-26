S'amuser en achetant local au Marché Ste-Anne

Le Marché Ste-Anne sera en opération le samedi 27 juin de 9 h à 14 h avec un petit « plus ». Les visiteurs pourront se lancer un défi tout en faisant la tournée des propositions locales.

Rappelons que le Marché Ste-Anne s'ouvre tous les samedis à compter du 2 mai. Les différents étales comprennent des fruits et légumes, dont plusieurs certifiés biologiques, des œufs fraîchement pondus, des fromages fabriqués avec soin, des créations uniques de boulangerie et pâtisserie, etc. Il s'anime au parc Kawenothiion.

L'édition du 27 juin sera bien spéciale avec l'ajout d'une activité pensée pour toute la famille. En effet, les organisateurs lancent le défi d'un « Cherche et trouve » où les participants, une carte de bingo en main, devront trouver les 16 images correspondantes sur le terrain du marché.

Les visiteurs pourront trouver un stationnement gratuit dans les stationnements municipaux, sur le campus du Collège John Abbott et à la gare de Sainte-Anne-de-Bellevue.