La période de déménagement approche
Bien se départir de son animal de compagnie
Déménager implique parfois de devoir laisser en arrière son compagnon touffu. Si la majorité des gens sont en mesure de se départir convenablement de leurs animaux de compagnie, encore trop de chiens ou de chats se retrouvent à l'abandon, et que dire des poissons qui peuvent détruire tout un écosystème en étant mal relâchés ?
Afin d'accompagner au mieux les propriétaires devant se séparer de leur animal, le Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) présente plusieurs solutions pour assurer le bien-être de votre animal dans un contexte de déménagement.
Avant de penser à l'euthanasie par un vétérinaire, il est évidemment suggéré de trouver un nouveau foyer à l'animal en le proposant à des amis ou à des proches. Sinon, les réseaux sociaux sont un autre bon moyen d'offrir un nouveau départ à votre compagnon.
Des refuges et certains établissements recueillent des animaux afin de les offrir à l’adoption. Les gens qui doivent se départir de leurs animaux peuvent se renseigner auprès de certaines animaleries qui pourraient également proposer ce service.
Rappelons qu'au Québec, il est obligatoire d’assurer le bien-être des animaux sous sa responsabilité. Abandonner son animal dans la nature est donc un geste non seulement illégal mais néfaste pour l'écosystème en place et dangereux pour ladite bête relâchée. Ils peuvent détériorer la qualité de l’eau et du sol des habitats envahis, se reproduire trop rapidement, ou encore devenir une proie pour certains prédateurs.
Délaisser son poisson
Dans le cas des poissons d’aquarium, il ne faut jamais se débarrasser d’un poisson dans les toilettes ni le relâcher dans un plan d’eau en nature. Les poissons rouges, par exemple, sont invasifs: ils deviennent bien plus gros en se nourrissant de tout et n'importe quoi.
En dernier recours, il est possible de procéder à l’euthanasie de son poisson dans un bain d’huile essentielle de clou de girofle pure, l’objectif étant de faire perdre connaissance au poisson avant qu'il ne meure. Pour plus d'informations, la population est invitée à se rendre sur cette page web du gouvernement du Québec.
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