Le 24 juin dans Vaudreuil-Soulanges et les environs
À faire dans la région pour la Fête nationale
Aujourd'hui, le bleu sera à l'honneur avec la fête nationale du Québec. Plusieurs activités sont organisées dans la région. Voici les principales célébrations de la journée.
Le parc Yvon-Geoffrion présentera des activités pour toute la famille de 16 h à 19 h avant de monter de volume pour une série des prestations musicales. Le Band de la Cité fera vibrer la foule jusqu'aux feux de 23 h.
Le Village des Écluses de Pointe-des-Cascades sera encore animé alors que le duo Simcoe sera en spectacle dès 15 h.
La journée de fête s'annonce bien remplie du côté de Rigaud. De 10 h à 13 h 30, des courses de boîtes à savon se tiendront sur la rue Saint-Viateur. À 14 h 30, assistez au spectacle de Patrick Gemme et de Jean-Michel Soudre au Parc Chartier-De Lotbinière. À 20 h, on fait la fête avec le spectacle Nostalgie 90 et les festivités se terminent avec un feu d’artifice à 22 h.
Le parc Rémi-Gauthier de Saint-Polycarpe s’anime pour la Fête nationale à Saint-Polycarpe, avec un spectacle d'Édouard Lagacé Band.
À Salaberry-de-Valleyfield, le parc Delpha-Sauvé vibrera dès 12 h.
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