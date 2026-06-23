Le 23 juin dans Vaudreuil-Soulanges et les environs
À faire dans la région pour la Fête nationale
Aujourd'hui, le bleu sera à l'honneur avec la fête nationale du Québec. Plusieurs activités sont organisées dans la région. Voici les principales célébrations de la journée.
Vaudreuil-Dorion soulignera la fête nationale de 18 h 30 à 21 h, au parc Le 405, où les citoyens pourront profiter d’un bar, de camions de rue et d’une performance musicale du 2 Pierrots avec Yanik Pepin et Serge Lachapelle.
Simultanément, devant le campus de la Cité-des-Jeunes, un second espace animé accueillera des camions de rue ainsi qu’un bar ($) dès 18 h 30. À 19 h 30, DJ Kleancut fera danser la foule en revisitant des classiques 100 % franco. Puis, dès 21 h, un trio féminin flamboyant fera son entrée sur scène : Rafaëlle Roy et ses invitées, Kim Richardson et Éléonore Lagacé, donneront un spectacle tout en voix jusqu’au lancement du feu d’artifice à 22 h. La deuxième partie de la soirée se poursuivra jusqu’aux alentours de 22 h 45.
À L'Île-Perrot, le parc Michel-Martin sera animé dès 10 h avec des activités pour toute la famille. Le clou de la journée sera certainement le spectacle d'Ariane Moffatt qui débutera vers 21 h.
À Les Coteaux, c'est au parc Hervé-Laframboise que ça se passe dès 16 h. Les spectacles de fin de soirée sauront plaire aux amateurs de country.
Pointe-des-Cascades ne sera pas en reste. Le site du Village des Écluses sera l'hôte de cette soirée dès 17 h. Dès 19 h 30, la Famille Soucy fera chanter la foule.
À Saint-Lazare, les festivaliers ont rendez-vous à l'Espace des Muses à compter de 18 h. Danse en ligne et spectacle de Jonathan Bouchard sont au programme.
Le Parc municipal de Sainte-Justine-de-Newton sera animé à l'occasion de la Fête nationale. Une prestation du duo Belle et Bête aura lieu à 20 h, et l'événement terminera avec un feu de joie.
À Salaberry-de-Valleyfield, le parc Delpha-Sauvé vibrera dès 18 h.
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