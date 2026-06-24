Depuis quand célèbre-t-on la Saint-Jean-Baptiste ?

La Saint-Jean-Baptiste a-t-elle toujours porté ce nom ? Depuis quand célèbre-t-on la Fête nationale et, plus important encore, quand est-ce que les Québécois se sont appropriés cette festivité ? Néomédia s'est penché là-dessus et vous offre aujourd'hui une petite série d'articles portant sur le sujet.

Depuis des décennies, voire des siècles, les gens célèbrent la plus longue journée de l'année: le solstice d'été qui revient tous les ans le 21 juin. Ceci dit, la fête religieuse soulignant la naissance de Jean le Baptiste est venue supplanter la célébration dite païenne au tournant de l'an 1834.

Au fil du temps, le 24 juin est de plus en plus associé aux francophones qui célèbrent davantage cette date que leurs compatriotes du Canada anglais. En 1977, le gouvernement de René Lévesque reconnait officiellement la Saint-Jean-Baptiste comme fête nationale du Québec.

Dans la foulée, des activités de toutes sortes sont organisées dans tous les coins de la province, activités axées de plus en plus sur l’intégration de toutes les souches de la population québécoise. L'une des activités principales de cette journée à l'époque était la parade.

Si la tendance a fini par disparaitre au fil du temps, chaque village avait tendance à prendre bien le temps de la planifier en invitant le plus grand nombre à y prendre part en préparant son char allégorique. À ce cortège sur roues se joignaient des fanfares et bien sûr des prestations musicales, héritage qui persiste encore d'une certaine façon. À bord du dernier char on retrouvait le fameux « Saint-Jean-Baptiste », un jeune garçon frisé supposé incarner le rôle convoité.

Assez parlé des origines de la fête nationale, rappelons que plusieurs activités sont organisées dans la région de Vaudreuil-Soulanges ce mercredi 24 juin et tout au long de la semaine. Que ce soit à l'Espace des Muses de Saint-Lazare, sur la rue Jeannotte à Vaudreuil-Dorion ou encore au parc Chartier-de-Lotbinière à Rigaud, la région porte fièrement les couleurs du Fleurdelisé, le nom attribué au drapeau québécois.

D'ailleurs, saviez-vous qu'on doit cet emblème national au gouvernement de Maurice Duplessis ? En effet, étant premier ministre à l'époque, M. Duplessis adopte le drapeau et le hisse pour la toute première fois en janvier 1948.