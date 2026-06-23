Soutenir des initiatives phares de notre région

Centraide Sud-Ouest du Québec (SOQ) a souligner cette semaine l'engagement de ses partenaires et en a profiter pour faire de grandes annonces pour la région. De nombreux investissements sociaux phares ont ainsi été présenté à la suite d'une saison marquée par la générosité, la mobilisation et des gestes concrets au service de la communauté.

Des histoires d'engagement au sein du milieu collaboratif se sont d'abord vue offrir des récompenses. Le prix Distinction a été remis à Erica Forse, directrice de campagne en entreprise du Groupe Autoforce. Alliant rigueur organisationnelle et authenticité, elle a coordonné la campagne avec un grand professionnalisme, mobilisant efficacement les ambassadrices et ambassadeurs à chaque étape.

Sa capacité à créer un véritable climat de collaboration et à donner un sens concret à l'engagement collectif ont fait en sorte qu'elle se distingue.

Le prix Impact a été attribué à EXP, entreprise qui se démarque par une progression constante de sa campagne année après année. Portée par le leadership de son ambassadrice Caroline Leblanc et par une culture de participation bien ancrée, la campagne a connu une hausse significative de 44 % cette année, illustrant ce que peut générer un engagement fort et durable.

Le prix Étincelle a été décerné au Club Joie de vivre, un organisme profondément enraciné dans sa communauté, engagé auprès des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Par ses actions, il crée des espaces d'appartenance, brise l'isolement et favorise activement la participation et l'inclusion sociale de la clientèle cible.

Le Coup de cœur a été remis à Josiane Farand, photographe dont le regard sensible et engagé a donné vie à un projet unique, rendu possible grâce à la participation financière du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges. En plongeant au cœur des organismes soutenus par Centraide SOQ, elle a su capter des réalités souvent invisibles et leur donner une voix.

Des besoins pressants, une réponse ancrée dans le milieu

Centraide SOQ a tenu a remercier chaleureusement toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont soutenu sa mission au cours de l'année.Cet engagement collectif s'inscrit dans un contexte où les besoins sont plus imposant que jamais.

La crise du logement et la hausse du coût de la vie fragilisent un nombre croissant de personnes et ont des effets directs sur l'insécurité alimentaire, l'itinérance et la précarité financière des ménages.

À l’échelle de la province, les Québécois continuent de ressentir une forte pression liée à leur situation financière, selon les résultats de la 6e mesure de l’indice d’anxiété financière de Centraide, réalisée en collaboration avec Léger. Près de 9 Québécois sur 10 (86 %) en font état, tandis que près d’une personne sur deux (48 %) présente une anxiété financière importante. L’alimentation s’impose comme la principale source de préoccupation pour plus de la moitié des répondants, suivie du logement et des dépenses liées aux enfants.

Pour répondre à l'ensemble de ces réalités, Centraide SOQ soutient des actions qui visent à prévenir les situations difficiles quand c'est possible, et à accompagner les personnes qui les traversent. Ces actions s'inscrivent dans quatre grands champs d'action, allant du soutien aux jeunes et à leurs familles à l'amélioration des conditions de vie, en passant par l'inclusion sociale et le renforcement du tissu communautaire.