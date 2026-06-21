Une autre occasion de profiter d'un joyau local

Les 26, 27,et 28 juin, ce sont les Journée des moulins partout au Québec. La région de Vaudreuil-Soulanges ne sera pas en reste avec la présence sur son territoire du bien reconnu moulin de la Pointe-du-Moulin à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Une occasion en or de découvrir les nouveautés 2026 de cet attrait régional.

Les Journées des moulins sont une initiatives de l'Association des moulins du Québec. Ce regroupement a pour mission de promouvoir, auprès des propriétaires de moulins, des gouvernements et du public, la sauvegarde, la connaissance et l'appréciation du patrimoine exceptionnel que sont les moulins. Elle regroupe une centaine de membres, dont une trentaine de propriétaires-gestionnaires de moulins à eau et à vent répartis sur tout le territoire.

Rappelons que le moulin à vent de la Pointe-du-Moulin compte parmi les deux seuls encore fonctionnels au Québec. Qui plus est, quelques dimanches par saisons, les visiteurs pourront le voir en opération et produire de la farine. Tous les détails sont accessibles ici.