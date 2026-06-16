De nouvelles appellations pour les trois CISSS de la Montérégie
Le CISSSMO devient Santé Québec Montérégie-Ouest
C'est dans l'optique de faciliter la compréhension du réseau de la santé et des services sociaux par les Québécois et les Québécoises que tous les établissements de santé de la province ont changé de nom de manière harmonisée mercredi.
Selon Santé Québec, le nouveau nom est plus cohérent et facile à reconnaître. C'est « une nouvelle façon d’offrir à la population une référence claire, partout au Québec ».
Dans ce contexte, le CISSS de la Montérégie-Ouest devient Santé Québec Montérégie-Ouest. En regroupant l’information sous une identité commune, Santé Québec désire rendre le repérage des services facile et renforcer la compréhension du réseau.
« Nous contribuons ainsi à bâtir un réseau plus intégré, plus cohérent et plus simple d’accès. Nos établissements s’inscrivent pleinement dans cette vision au bénéfice de la population », indique-t-on dans un communiqué paru plus tôt cette semaine.
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