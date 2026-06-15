Lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans Vaudreuil-Soulanges

La MRC de Vaudreuil-Soulanges a dévoilé mercredi les projets retenus suite à l’appel à projets lancé par la Table de concertation régionale de la Montérégie (TCRM) dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité de la Montérégie 2024-2029 financé par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS).

Dans Vaudreuil-Soulanges, c’est une enveloppe de 737 943 $ qui était réservée pour soutenir des initiatives structurantes répondant non seulement aux objectifs du programme, mais présentant un ancrage local important.

« Nous sommes fiers du travail réalisé par les partenaires de notre territoire pour le déploiement de projets concertés. Ceux-ci consolideront la capacité d’action du milieu afin de soutenir adéquatement les personnes vivant en situation de vulnérabilité et permettront le renforcement de notre tissu social. « La MRC signifie tout son appui et reconnait l’engagement des organismes qui porteront ces initiatives au cours des prochaines années », souligne M. Patrick Bousez, maire de Rivière-Baudette et préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.

Au niveau local, la Table de développement social de Vaudreuil-Soulanges a contribué à la démarche en vérifiant que les projets soumis rejoignent les priorités de la Politique de développement social durable de la MRC afin qu’ils s’inscrivent dans des planifications stratégiques et démontrent une concertation intersectorielle active.

Six projets seront donc soutenus dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges afin d’améliorer les conditions de vie, l’accès aux services, le logement, l’inclusion sociale, la sécurité alimentaire en plus de la réussite éducative des personnes qui vivent en situation

de vulnérabilité.

Parmi les projets, on retrouve:

- Centre prénatal et jeunes familles pour le projet « Les agentes de proximité au cœur des familles » (340 592 $), visant à déployer des agentes de proximité pour rejoindre les familles et faciliter leurs accès aux ressources;



- Comité logement Valleyfield pour le projet « Mon logement, mes droits » (194 406 $), visant à offrir des services d’éducation, d’accompagnement et de défense des droits en logement pour les locataires du territoire ;

- Hébergement d’urgence violence conjugale Vaudreuil-Soulanges pour le projet « Quand les vulnérabilités s’additionnent : un filet contre la violence conjugale » (66 409 $), visant à mobiliser des commerces comme lieux sécuritaires pour orienter les victimes vers les ressources ;

- MRC de Vaudreuil-Soulanges pour le projet « Approche école-communauté » (63 000 $), issu de la Table Jeunesse et soutenu par le comité en réussite éducative et sociale, consiste à organiser des soirées communautaires dans les écoles afin de renforcer les liens entre les familles, les milieux scolaires et les organismes ;

- L’Atelier Paysan (pour la Table en sécurité alimentaire de Vaudreuil-Soulanges) pour le projet « Accès à l’alimentation : comprendre les besoins pour orienter l’action collective » (41 536 $), visant la réalisation d’un portrait-diagnostic territorial afin d’identifier les besoins et d'orienter des actions concertées ;

- Comité Alliance Langage pour le projet « Maintien du continuum de services concertés en orthophonie communautaire » (32 000 $), visant à maintenir une offre coordonnée de services en développement du langage.