À Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
Festival de la Soupe: inscriptions en cours jusqu'au 4 septembre
C'est dans précisément trois mois, jour pour jour, que se tiendra l'édition 2026 du Festival de la Soupe de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Les inscriptions sont en cours pour les cuisiniers amateurs qui désirent mettre la main sur une Louche d'or dans leur catégorie respective.
Vous avez une soupe qui fait sensation? C’est le moment de la faire découvrir! Le Festival de la Soupe se tiendra le samedi 13 septembre, au parc historique de la Pointe-du-Moulin, à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. Que vous soyez un citoyen, un restaurateur ou un organisme, une place vous attend au Festival de la soupe. Les inscriptions sont en cours jusqu'au 4 septembre dans l'un des volets suivants:
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- Grand public (25 L);
Depuis l'an passé, la catégorie Entreprise s'est ajoutée à celles existantes. Une belle façon de rallier son personnel autour d’une belle activité rassembleuse, soit la confection d’une soupe.
Les soupiers participants devront apporter:
- 50 litres de leur fameuse soupe;
- Un chaudron de service;
- Une semaine avant l'événement, la recette de votre soupe et la liste des ingrédients (pour les allergies);
- Leur sourire !
Tous les détails sur le site Internet du Festival de la Soupe . Maintenant, à vos chaudrons!
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