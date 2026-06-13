Notre-Dame en fête et Notre-Dame en famille
Notre-Dame-de-l¨Île-Perrot se célèbre les 10 et 11 juillet
L'été à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot est synonyme de Notre-Dame en fête et Notre-Dame en famille. Les festivités bien connues des Perrtodamois se tiendront au parc des Éperviers le vendredi 10 juillet, de 19 h 30 à 22 h, ainsi que le samedi 11 juillet, de 10 h à 15 h.
La soirée du vendredi débutera sous les airs folks québécois de Laurent Barsalou, un chansonnier originaire de Saint-Polycarpe. À 20 h, le célèbre chanteur et auteur-compositeur Ludovick Bourgeois montera ensuite sur scène comme tête d’affiche. Il présentera ses plus belles chansons et sûrement quelques succès des BB. Pour clore cette première soirée, un spectacle de fontaines et de lasers illuminera l’étang du parc des Éperviers.
Le samedi, c'est Notre-Dame en famille où les Perrotdamois sont attendues pour une journée d’animation continue. La troupe de cirque Les Fous du Roi présentera des performances multidisciplinaires, tandis que les fontaines interactives de l'étang réagiront aux mouvements des passants. Les amateurs de K-Pop pourront également découvrir le spectacle L’Expérience K-Pop Live (La tournée), un spectacle explosif où la danse la musique l’humour et l’aventure se rencontrent dans un univers K-Pop coloré et immersif.
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