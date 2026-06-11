Le parc Kawenothiion: rassembler en reconnaissant l’héritage

Le parc Lalonde de Sainte-Anne-de-Bellevue, avec son panorama qui donne directement sur l’île Perrot, devient le parc Kawenothiion. La nouvelle toponymie se veut un pont entre les différents héritages qui ont façonné la ville. Le baptême étant consacré, les responsables invitent désormais les citoyens à donner vie à cet espace.

Le nouveau nom, évoquant en langue mohawke la notion de « pointe de l’île », rappelle la proximité entre l’île de Montréal et l’île Perrot. Le parc est en effet situé au point géographique où les deux rives sont les plus proches l’une de l’autre. La désignation a été proposée par un membre de la communauté mohawke, représentée par le chef Stephen McComber du conseil des chefs de Kahnawake.

Pour le maire de Sainte-Anne-de-Bellevue Michel Boudreault, la symbolique de la nouvelle appellation est multiple. D’une part, le conseil municipal cherchait, sous l’impulsion du conseiller Ryan Young, un moyen de reconnaître l’héritage autochtone de l’endroit mais aussi sur toute l’île de Montréal. Pour lui, ce lieu de rassemblement avantageusement situé aux abords du canal de Sainte-Anne-de-Bellevue était tout désigné pour répondre à ce souhait.

Le message porté est aussi très contemporain. « Nous vivons dans une société qui se divise toujours plus facilement. Sainte-Anne-de-Bellevue veut se porter à contre-courant de cette tendance et célébrer les occasions de se réunir, de se rassembler », a lancé l’élu.

Témoin d’une histoire riche

La présence autochtone sur l’île de Montréal préalable à l’arrivée des premiers Européens est bien documentée. Pour le chef McComber, le premier contact entre les deux civilisations a été porteur d’un sens qu’il perçoit encore dans ses relations avec les non-autochtones. « Lorsque les Européens ont rencontré les Premières Nations, ils ont été accueillis avec amour. On leur a offert de la nourriture, des moyens de se soigner », rappelle-t-il. Cette relation qu’il qualifie de fraternelle se poursuit jusqu’à aujourd’hui avec les différentes mains tendues entre les communautés.

Aussi, pour lui, le parc Kawenothiion est plein de sens. Il poursuit: « Le cours d’eau qui passe juste à côté du parc a été la route de milliers de personnes à travers les époques, que ce soit un Mohawk qui allait retrouver un site de rassemblement ou un colons qui faisait la traite des fourrures. Leurs esprits continuent à marquer les lieux. »

Le dévoilement du nouveau nom du parc s’est terminé avec un symbole important de la culture mohawke: la plantation d’un pin blanc, marqueur de paix et de continuité.

Le parc Kawenothiion se trouve au 70, rue Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-Bellevue.

