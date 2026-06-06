La Source d’Entraide offre une vitrine aux jeunes entrepreneurs d'ici

Le samedi 6 juin avait lieu la 4ᵉ édition du marché des petits entrepreneurs à La Source d'Entraide de Saint-Lazare. Pour l’occasion, une quinzaine de kiosques était aménagée par des enfants de 5 à 17 ans qui y présentaient leur compagnie et leurs produits.

Bien que l’organisme lazarois en soit à sa 4ᵉ édition, l’initiative s’inscrit dans le cadre de la 13ᵉ grande journée des petits entrepreneurs. C’est l'occasion rêvée de faire découvrir leurs créations, leurs recettes gourmandes ou leurs produits originaux ! Ce n'est pas le seul endroit dans la région qui organise ce petit rassemblement, puisqu'il y en avait également un sous le chapiteau du parc des Éperviers à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot.

Malgré la pluie, plusieurs citoyens et membres du conseil municipal se sont déplacés pour encourager la relève.

L’événement vise à inciter les jeunes à créer leur propre entreprise et à développer leur sens des affaires. Des ateliers et des outils sont même offerts aux jeunes par la grande journée des petits entrepreneurs pour les initier au monde de l'entrepreneuriat.

Selon la directrice générale de la Source d’Entraide, Andrée-Anne Lavigne, le regroupement offre aux jeunes entrepreneurs une vitrine qu'ils n'auraient pas individuellement. « Ensemble, on est beaucoup plus forts que tout seuls », souligne-t-elle.

La majorité des entrepreneurs sont évidemment de Saint-Lazare, mais la clientèle vient d’un peu partout dans Vaudreuil-Soulanges. L'offre des jeunes marchands était variée : produits alimentaires, œufs de caille, bijoux artisanaux, signets, illustrations, pyrogravure, magazines originaux ainsi que des histoires écrites et illustrées.

Un futur prometteur

Les petits entrepreneurs rencontrés par Néomédia connaissent bien leurs marchandises et parlent déjà de projets d'expansion. Quelques-uns d'entre eux ont même déjà des points de vente dans la région tandis que d’autres tentent de se faire connaître via les réseaux sociaux.

Certains participants en sont à leur quatrième année consécutive, mais nombreux sont ceux qui se sont ajoutés cette année, portés par la motivation de leur nouveau projet. La plupart des nouveaux ont assuré vouloir se représenter à la prochaine édition.

D’ailleurs, l'année prochaine risque de pouvoir accueillir encore plus de kiosques puisque la Source d'Entraide prévoit un agrandissement. « C'est sûr que ça peut être un beau plan B d'avoir une salle, pour une journée où il pleut, comme aujourd'hui », partage Andrée-Anne.

Pour l’organisme, connu principalement pour sa friperie et son dépannage alimentaire, l'événement représente une autre façon de s'impliquer auprès de la communauté et d'élargir sa visibilité. « Le marché va attirer des clients qui ne nous connaissaient pas, mais nos clients vont aussi pouvoir découvrir les petits entrepreneurs », fait valoir Mme Lavigne, « C’est gagnant-gagnant », ajoute-t-elle.