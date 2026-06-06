Soutenir les organismes d'ici grâce au Défi FRAS

Orchestré par la Fondation des ressources alternatives du Sud-Ouest (FRAS), le défi sportif est de retour dans la région et conserve le même objectif: faire bouger les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou sur le trouble du spectre de l'autisme. L'événement a pris place au Pavillon Wilson de Coteau-du-Lac pour une deuxième année consécutive.

Les Vaudreuil-Soulangeois et les gens venus d'ailleurs ont l'occasion de faire du sport pour une bonne cause. Ils peuvent donc s'élancer sur 1, 5 ou 10 km. En participant, les coureurs permettent à la fondation d'amasser des fonds pour soutenir la mission de différents organismes locaux qui portent la cause.

Si la dernière édition a permis de recueillir près de 80 000 $, la directrice générale du FRAS, Brigitte Asselin, estime que cette fois-ci sera encore plus fructueuse et ce malgré la pluie. « Déjà, on a plus de 850 participants et on en compte 200 de plus comparativement à l'année dernière », explique-t-elle.

Mme Asselin en a profité pour souligner l'apport important de la Ville de Coteau-du-Lac dans l'organisation de cet événement. « Le personnel municipal a été extrêmement engagé tant au niveau de l'organisation que pour encourager la population à participer [… D'ailleurs, on aime vraiment la réponse des gens ici, ils se mobilisent beaucoup », réitère la directrice générale.

Informer afin de mieux accompagner

Parmi les organismes qui bénéficieront du montant accumulé lors de l'événement, on retrouve le Centre de plein air Notre-Dame-de-Fatima, Parrainage civique Vaudreuil-Soulanges, le Club joie de vivre, Les Pas pour rire et le Répit le Zéphyr. Chaque organisme a son propre kiosque d'information sur place où des intervenants pourront répondre aux questions de la communauté afin d'informer et de bien outiller quiconque avec des interrogations.

Les fonds recueillis permettront aux organismes bénéficiaires de poursuivre leur mission et d’offrir des services contribuant à la qualité de vie de leurs usagers. Plusieurs de ces organismes seront d’ailleurs représentés lors de la course de samedi. Des établissements scolaires comptant des classes adaptées prendront également part à l’événement, témoignant de la portée inclusive de cette initiative.

« C'est une clientèle qui a besoin de vivre comme M. et Mme Tout le monde. « Pour nous, [le Défi FRAS], c'est une façon de soutenir ces personnes mais aussi leurs parents », exprime Brigitte Asselin. « On redonne à notre communauté en participant », ajoute-t-elle finalement.

La Fondation des ressources alternatives du Sud-Ouest administre huit résidences dans la région. Le tout, en collaboration avec le réseau de la santé. Bien évidemment, ces logements sont destinés aux gens vivant avec une déficience intellectuelle ou sur le trouble du spectre de l'autisme.