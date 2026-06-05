École Brind'Amour: le marché d'été avant les vacances

L'école primaire Brind'Amour de Vaudreuil-Dorion détient une mission de développement communautaire et entrepreneurial. En été et en hiver, des élèves de l'école organisent et participent à des marchés thématiques. Le marché d'été 2026 s'est tenu le jeudi 4 juin.

Ce type de marché se veut avant tout, une occasion de développer l'entrepreneuriat chez les jeunes. Il a aussi pour but de rapprocher les membres de la communauté en faisant connaître les commerçants et artisans locaux et en favorisant le sentiment d’appartenance.

En parallèle, les marchés d'été et de Noël permettent à la fondation de l'école d'amasser des fonds pour soutenir d'autres projets au courant de l'année scolaire. Pour cette plus récente édition, plus d'une centaine d'élèves de tous niveaux ont tenu une quarantaine de kiosque.