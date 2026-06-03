DEV donne le coup d’envoi à la saison touristique estivale

Acteurs de l’industrie touristique de Vaudreuil-Soulanges, administrateurs de Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV) et élus se sont réunis hier au Parc Chartier-de-Lotbinière de Rigaud pour lancer officiellement la saison estivale 2026.

Organisé par l’équipe touristique de DEV, cet événement a permis de présenter les nouveautés qui viendront bonifier l’expérience des visiteurs au cours des prochains mois, tant sur le terrain que sur les plateformes numériques.

La saison 2026 est marquée par le déploiement d’une structure d’accueil touristique numérique, un projet soutenu financièrement par le ministère du Tourisme et coordonné par Tourisme Montérégie. Grâce à un code QR intégré à cette nouvelle infrastructure, les visiteurs peuvent accéder à une plateforme interactive qui leur permet de sélectionner et de recevoir par texto ou courriel des suggestions personnalisées d’activités, d’attraits et de services à découvrir à proximité.

« Le déploiement de ces bornes d’accueil touristique s’inscrit dans une volonté commune d’enrichir l’expérience des visiteurs et de rendre l’information touristique encore plus accessible. [...] ce projet permettra l’installation de trois premières bornes en Montérégie cette année, auxquelles s’ajouteront trois autres en 2027 dans différents secteurs de la région. », affirme Mario Leblanc, directeur général de Tourisme Montérégie.

Cette nouvelle installation s’ajoute aux deux bornes d’information touristique numériques déployées par DEV l’an dernier à la Ferme Quinn et au Mont Rigaud. Depuis leur mise en service, celles-ci ont généré plus de 34 600 interactions, confirmant l’intérêt des visiteurs pour des outils d’information accessibles, personnalisés et adaptés à leurs besoins.

DEV poursuit également sa collaboration avec le Parc du canal de Soulanges afin d’offrir un kiosque d’accueil touristique aux abords de la piste cyclable Soulanges, à Coteau-du-Lac. Ce point de service permet aux visiteurs de bénéficier de conseils personnalisés et d’obtenir de l’information sur les attraits, activités et événements à découvrir dans la région.

Renouveler l’expérience numérique

Toujours au cœur des stratégies promotionnelles de la région, cet outil numérique contribue à faire rayonner l’offre touristique de Vaudreuil-Soulanges en mettant en valeur les attraits, commerces distinctifs, événements et expériences qui font la richesse du territoire.

« Dès le départ, l’objectif était d’offrir à nos partenaires une vitrine numérique forte et aux visiteurs un outil simple et inspirant pour planifier leur séjour. [...] En comparaison avec ses débuts, le site tourismevs.com génère 10 fois plus de visites, ce qui témoigne de sa pertinence », souligne Audrey Bourgon Touchette, directrice des communications et de la promotion touristique chez DEV.

Miser sur les forces distinctives de la région

Le Guide touristique de Vaudreuil-Soulanges a été actualisé afin de mieux refléter les expériences uniques qui caractérisent la région. À travers une sélection d’attraits, de bonnes adresses et de suggestions d’activités, le guide invite les visiteurs à découvrir tout ce qui fait la richesse du territoire, notamment son offre gourmande, ses espaces naturels et ses expériences de plein air. Le dépliant avec carte, plus succinct, présente la région sous forme de « Top 5 incontournables ».