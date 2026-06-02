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Société

La SAAQ révoque le certificat de reconnaissance de l'établissement

L'école de conduite Rigaud contrainte de fermer ses portes

L'école de conduite Rigaud contrainte de fermer ses portes
Photo: Archives Néomédia

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) a annoncé mardi la révocation du certificat de reconnaissance de l'école de conduite Rigaud, située au 322, route Principale à Très-Saint-Rédempteur.

Par conséquent, l'établissement n'est plus autorisé à offrir le Programme d'éducation à la sécurité routière (PESR) pour les véhicules de promenade (Classe 5).

À la suite de vérifications effectuées en lien avec les conditions de reconnaissance des prestataires du PESR, la SAAQ a jugé que l'entreprise ne pouvait pas poursuivre ses activités comme école de conduite reconnue. Au cours des cinq prochaines années, il sera interdit aux propriétaires de cette école d'être à nouveau propriétaires d'une autre école de conduite reconnue pour offrir le PESR ou de diriger une telle école.

Cette décision est en vigueur depuis le 27 mai 2026 et s'inscrit dans la saine gestion des activités de la SAAQ. La Société provinciale communiquera avec les clients et clientes de l'école de conduite afin de les accompagner dans la poursuite de leur parcours à une autre école de conduite reconnue.

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