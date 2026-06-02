L'APOAC s'intéresse à la santé mentale des jeunes afro-caribéens
C'est bon pour le moral à Pincourt
L'Association des personnes d'origines africaines et caribéennes (APOAC) invite les 10 à 23 ans à une discussion sur leur santé mentale dans le cadre de l'activité « C'est bon pour le moral ». L'événement se tiendra ce vendredi 5 mai en soirée.
Il s'agit de la quatrième édition de ce rassemblement où les organisateurs souhaitent écouter, comprendre et outiller les jeunes de 10 à 23 afin de favoriser leur bien-être mental et briser les tabous.
Les jeunes des secteurs de Vaudreuil-Soulanges et de Beauharnois-Salaberry sont invités dès 16 h à l'Omni-centre de Pincourt du 375, rue Cardinal-Léger.
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