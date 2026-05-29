Politique de reconnaissance
Le Centre Notre-Dame-de-Fatima reconnaît l'engagement de dix employés
Dans les derniers mois, le Centre Notre-Dame-de-Fatima lançait sa politique de reconnaissance. Ce projet vise à mettre en lumière l’engagement, la fidélité et la contribution précieuse de celles et ceux qui font de ce lieu un milieu vivant, inclusif et inspirant, année après année.
Cette nouvelle politique prévoit de souligner les années d’ancienneté des employés après 1 an et à chaque tranche de 5 ans par la suite. Un chandail a été remis aux employés qui cumulent plus de 5 ans dans la famille Fatima
Pour cette première édition, il était essentiel pour le Centre de reconnaître non seulement les jalons atteints en 2025, mais aussi de rendre hommage à des employés de longue date qui n’avaient jamais eu l’occasion d’être officiellement célébrés.
Cette année, les employés reconnus sont:
- Marika Rhéaume – 1 an;
- Marie-Andrée Robert – 1 an;
- Caroline Bonin – 1 an;
- Imad Mazzene – 5 ans;
- Isabelle Legault – 10 ans;
- Philippe Dupré-Deslandes – 10 ans;
- Irène Ménard – 10 ans;
- Thierry Mackay – 10 ans;
- Guillaume Roberge – 15 ans;
- Steven Grenier – 30 ans.
« Merci à toutes ces personnes qui, jour après jour, contribuent à faire une réelle différence dans la vie des campeurs et de leurs familles. Et ce n’est qu’un début : cette reconnaissance deviendra désormais un rendez-vous annuel au mois de décembre », conclut l'organisme sur les réseaux sociaux.
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