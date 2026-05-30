Coteau-du-Lac
Le 13 juin, c'est le festival des 0-5 ans
Les enfants de moins de 5 ans, et leur famille naturellement, sont conviés au Festival des 0-5 ans le 13 juin. Les organisateurs ont prévu de tout pour tous!
L'activité se déroulera de 9 h à 13 h au Parc Wilson, du 4 rue Principale à Coteau-du-Lac. Dès 9 h 30, un atelier de stimulation pour poupon, du yoga bébé puis des comptines et marionnettes seront disponibles pour les plus jeunes.
À compter de 10 h 45, les participants pourront prendre part à une peinture collective. Tout au long du festival, différents kiosques portant sur la santé, la vaccination, le développement de l'enfant ou encore l'entrée à l'école seront animés.
N'oublions pas de souligner un diner offert sur place!
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