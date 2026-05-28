Plus de 25 000 $ amassés par la Source d’Entraide

En tout, c’est un peu plus de 25 715 $ qui ont été récoltés pendant la semaine du 27 avril au 3 mai. Les fonds proviennent de dons et des nombreux Biscuits Sourires vendus tout au long de la campagne de financement. Le montant servira à soutenir les activités de la Source d’Entraide.

L’objectif que s'était fixé Andrée-Anne Lavigne, directrice générale de la Source d’Entraide, dans le cadre de la fameuse campagne pilotée par Tim Hortons, était de 20 000 $. Grâce aux nombreux donateurs, l’organisme communautaire de Saint-Lazare a été capable d’amasser 5 000 $ supplémentaires.

« C'est un 2$ qui fait beaucoup de chemin parce qu'on avait un objectif ambitieux de 20 000 $. On espérait y arriver, mais ça a été une très belle surprise d'apprendre que non seulement l'objectif avait été atteint, mais dépassé », mentionne Mme Lavigne.

Ce montant est directement réinvesti dans la communauté et servira notamment à offrir un soutien continu à des familles dans le besoin. Même si Andrée-Anne Lavigne n’a pas pu révéler la teneur des futurs projets de son organisme, une partie de l’argent servira à financer ceux-ci.

D’ailleurs, d'autres activités de levée de fonds sont prévues dans les prochains mois en vue de couvrir les frais liés à ce gros projet mystère. On parle donc d’un encan silencieux à l'automne prochain et, si tout se déroule tel que prévu, d’un événement caritatif en fin d'été.

La mairesse de Saint-Lazare, Geneviève Lachance, a salué l’engagement des citoyens: « C'est extraordinaire de voir le soutien de notre communauté envers la Source d’Entraide parce qu’on voit vraiment que la demande augmente de plus en plus [...] Les gens ont soutenu l’un des plus importants organismes de Saint-Lazare, et leur propre communauté en même temps. »

Une équipe dévouée

« Merci énormément à notre équipe de bénévoles, mais aussi et surtout aux employés et à la direction de Tim Hortons qui nous a fait confiance pour une deuxième année consécutive », exprime la directrice générale de l’organisme qui a aussi tenu à remercier le collège Bourget ainsi que l'école des Étriers en particulier qui, à eux deux, ont acheté environ quatre-vingt douzaines de biscuits destinés à leurs élèves.

Le franchisé propriétaire du Tim Hortons situé sur le chemin Sainte-Angélique à Saint-Lazare, Bez Baghdadi, a confirmé à Neomedia que son établissement allait supporter la Source d’Entraide pour la prochaine campagne en 2027.

« Notre collaboration est bénéfique des deux bords […] la Source d’Entraide est un organisme local et on pense que c’est important de continuer à travailler main dans la main avec eux », explique fièrement M. Baghdadi. Comme quoi, on ne change pas une formule gagnante.

Rappelons que cette année, les ventes de biscuits Sourires de quatre Tim Hortons de la région allaient à l'organisme communautaire, soit ceux de Saint-Lazare et ceux de Rigaud.