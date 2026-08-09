La clientèle à risque peut se faire dépister
Cancer colorectal : l’importance du dépistage et de la prévention
Santé Québec Montérégie-Ouest invite les personnes âgées entre 50 et 74 ans ou moins ayant des antécédents familiaux de cancer colorectal à se faire dépister sans tarder. Un rendez-vous ou une évaluation par une infirmière du Point de service local est recommandé.
Le cancer colorectal fait partie des cancers les plus fréquemment diagnostiqués au Canada. Pourtant, lorsqu'il est détecté tôt, il peut souvent être évité, traité ou guéri. C'est pourquoi la sensibilisation et le dépistage jouent un rôle essentiel.
Le dépistage est l'un des gestes les plus importants pour réduire les risques liés au cancer colorectal. Il permet notamment de détecter et de retirer des polypes avant qu'ils ne se transforment en cancer, ou encore de diagnostiquer la maladie plus tôt, avant même l'apparition de symptômes.
Adopter de saines habitudes de vie, être attentif aux signes inhabituels et participer aux programmes de dépistage recommandés sont autant de moyens de prendre soin de sa santé.
On peut prendre rendez-vous à l'avance sur Clic Santé ou en appelant au 1 877 817-5279.
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