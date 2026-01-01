Les honneurs pour une initiative en soins palliatifs

Dans le cadre du colloque 2026 du Réseau de cancérologie de la Montérégie (RCM), tenu le 12 juin dernier, la formation aux bénévoles : Accompagnement en soins palliatifs et fin de vie, a été reconnue lors de la remise des prix d’excellence Jean‑Latreille. Celle-ci est offerte par Santé Québec Montérégie-Ouest.

Le projet vise à soutenir le rôle essentiel des bénévoles auprès des personnes en fin de vie, grâce à une formation structurée et adaptée aux réalités du terrain. Cette démarche permet notamment de mieux encadrer l’accompagnement des usagers en intégrant les dimensions relationnelles, psychosociales et spirituelles des soins.

Au-delà de la reconnaissance, ce prix met en lumière un principe fondamental : l’importance de soutenir toutes les personnes qui accompagnent la fin de vie, quel que soit leur rôle. Parce qu’au final, ce sont souvent les gestes les plus simples, une présence, une écoute, un silence partagé qui ont le plus d’impact.

Cette année, le prix reconnaît une initiative profondément humaine, portée par une équipe engagée. Soulignons particulièrement la contribution de Marie-Claude Guilbault, cheffe de service des soins spirituels et du bénévolat à la Direction des services multidisciplinaires de santé et de services sociaux, ainsi que de Claudine Robert et Marie-Hélène Caron, infirmières consultantes en soins palliatifs à la Direction des soins infirmiers. Leur travail mérite pleinement d’être mis en lumière.

Qu’est-ce que les Prix Jean Latreille

Remis annuellement, ces prix soulignent l’engagement, l’innovation et l’impact des équipes œuvrant auprès de la clientèle en cancérologie à travers la Montérégie. Ils mettent en valeur des initiatives qui améliorent concrètement la qualité des soins et des services, en valorisant des pratiques exemplaires, interdisciplinaires et centrées sur la personne. Chaque année, une équipe par territoire (Centre, Est et Ouest) est honorée, contribuant ainsi à faire rayonner des réalisations marquantes et à soutenir l’évolution continue des pratiques.

Le colloque du Réseau de cancérologie de la Montérégie, tenu sous le thème « 25 ans et toujours dans le vent! », a par ailleurs rassemblé de nombreux professionnels autour des transformations majeures en cancérologie et des innovations à venir. Conférences, panels et ateliers ont permis aux participants d’approfondir leurs connaissances, de partager leurs expertises et d’adapter leurs pratiques aux réalités actuelles des soins.