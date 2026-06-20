Anticiper les impacts du futur hôpital: un enjeu de taille

C'est encore difficile à imaginer mais dans moins de deux ans, l'Hôpital de Vaudreuil-Soulanges sera en opération. En prévision de ce moment marquant, Santé Québec Montérégie-Ouest (anciennement le CISSS de la Montérégie-Ouest) a réuni des partenaires communautaires, municipaux et institutionnels afin de coconstruire l’avenir des services de santé et sociaux dans la région.

Plus de cinquante acteurs du milieu ont participé à des ateliers et à des échanges visant à mieux comprendre les réalités actuelles du territoire et à anticiper les impacts concrets de l’arrivée du nouvel hôpital, notamment pour les populations les plus vulnérables. Les participants on pu prendre part à des réflexions sur es enjeux clés, tels que la diversité et l’inclusion, le vieillissement de la population, la petite enfance, la détresse et la violence, ainsi que l’accès équitable aux services et la sécurité alimentaire.



Selon les responsables, les discussions ont permis de faire émerger des pistes concrètes pour mieux arrimer les services et renforcer la collaboration entre les différents acteurs du milieu.