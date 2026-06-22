Bilan d'une session bien remplie pour Claude DeBellefeuille

L’une des principales réalisations de celle qui agissait comme porte-parole du Bloc Québécois en matière de sécurité publique a notamment été l’obtention de la réalisation d’une étude du Comité permanent de la sécurité publique et nationale intitulée Gestion de la frontière canado-américaine et qu'elle tient dans ses mains sur la photo

Alors que l’été est officiellement arrivé et que les classes se terminent cette semaine, la députée de Beauharnois-Salaberry-Soulanges-Huntgindon, Claude DeBellefeuille, a dressé le bilan de sa session parlementaire 2025-2026 le lundi 22 mai à son bureau de Salaberry-de-Valleyfield.

L’une des principales réalisations de celle qui agissait comme porte-parole du Bloc Québécois en matière de sécurité publique a notamment été l’obtention de la réalisation d’une étude du Comité permanent de la sécurité publique et nationale intitulée Gestion de la frontière canado-américaine.

Vice-présidente du Comité, Mme DeBellefeuille a personnellement porté cette étude à l’agenda parlementaire, faisait valoir les réalités vécues sur le terrain par les municipalités de sa circonscription.

« On est plus au fait de mon rôle dans le comté, mais moins de ce que je fais quand je suis à Ottawa. La session parlementaire qui s’achève a été spéciale, car je me suis impliquée au sein du Comité permanent de la sécurité publique et nationale. Quand on est membre d’un comité, il faut se battre pour qu’un sujet soit choisi et fasse l’objet d’une étude plus poussée. J’ai réussi à convaincre mes collègues que les situations vécues par les municipalités de notre territoire qui sont près des frontières valaient la peine qu’on s’y attarde. On a questionné beaucoup de témoins lors des audiences et un rapport a été rédigé et adopté par l’ensemble des partis. Le gouvernement a maintenant 120 jours pour y répondre », soulignait-elle d’entrée de jeu.

Le rapport formule 27 recommandations touchant les mandats de l’Agence des services frontaliers du Canada et la Gendarmerie royale du Canada de même que l’immigration régulière.

Mme DeBellefeuille rappelle que ce rapport donne une vitrine nationale à des enjeux trop souvent ignorés dans les débats de sécurité publique. « Une seconde étude est en cours sur les ports situés aux abords des Grands Lacs et du Fleuve Saint-Laurent. En marge de la réalisation de celle-ci, j’ai pu aborder la problématique vécue au Port de Valleyfield, par l’entreprise Desgagné, quant au dédouanement des conteneurs. Un rapport comme celui-là est un outil de plus pour démontrer au gouvernement que la situation mérite qu’on s’y penche. C’est mon rôle en tant qu’élue, soit de faire rayonner une situation vécue ici à Ottawa pour faire changer les choses.»

En marge de cette étude en cours de réalisation, Mme DeBellefeuille a aussi créé un comité transpartisan sur lequel siègent 20 députés de tous les partis et qui comptent tous un port dans leur comté. « On a établi trois priorités parmi lesquelles on retrouve le dédouanement des conteneurs dans un port comme celui de Salaberry-de-Valleyfield. C’est un levier de plus pour nous, et pour les entreprises concernées, pour que cette problématique se règle. »

Mme DeBellefeuille a aussi eu la chance de déposer un projet de loi à la Chambre des Communes pour faire augmenter le montant de la prestation de sécurité de vieillesse.

Le Bloc Québécois a aussi obtenu des gains avec le programme Nouveaux horizons pour aînés. « La refonte proposée par le gouvernement faisait en sorte que les organismes qui souhaitaient déposer une demande ne pouvaient pas le faire. En effet, on leur demande un numéro d’entreprise et le nouveau délai fixé dans la refonte était trop court pour en obtenir un. À force de travail, et de questions posées lors de la période de questions, la personne responsable du dossier a réalisé que le délai était trop court et le tout a été modifié. On travaille vraiment fort à Ottawa pour aider des entreprises et les gens de chez nous parce que ce n’est pas seulement l’argent qui compte, mais aussi et avant tout l’humain. »