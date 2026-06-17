Ottawa assouplit les règles pour les organismes locaux

Le gouvernement à Ottawa a accepte la demande porté par le Bloc Québécois concernant l'assouplissement des exigences administratives qui pénalisaient les organismes communautaires. Dans la région, c'est surtout les sections locales du Cercle des fermières et de la FADOQ qui sont aidés par la mesure.

La députée de Beauharnois-Salaberry-Soulanges-Huntingdon, Claude DeBellefeuille se réjouit que le travail du Bloc Québécois de la semaine dernière ait donné des résultats concrets. les groupes concernés seront désormais dispensés de l’obligation d’obtenir leur propre numéro d’entreprise et pourront utiliser celui de leur organisme mère pour soumettre leurs projets. Mme DeBellefeuille estime qu'il s’agit d’un gain important pour les organismes locaux et les communautés des régions qui bénéficient de ces projets.

« Je me réjouis que notre travail ait porté fruit et que cette situation ait été réglée aussi rapidement. C’est un véritable soulagement pour les aînées et les bénévoles qui sont engagés au sein de ces organisations qui animent leur communauté et aident les personnes retraitées à briser leur isolement. Les nouvelles exigences de Nouveaux horizons créaient énormément d’incertitude et d’anxiété au sein des sections régionales du Cercle des fermières dont la structure repose essentiellement sur l’engagement bénévole », rappelle la députée.

Avant l’intervention du Bloc Québécois, Ottawa demandait aux organismes locaux de s’enregistrer comme entreprise, une démarche pouvant prendre jusqu’à 10 mois, alors qu’ils ne disposaient que d’un mois pour soumettre leurs projets.

« Les sections locales du Cercle des fermières et des FADOQ jouent un rôle essentiel dans la vitalité des communautés régionales. Actifs dans toutes les régions du Québec, ils contribuent notamment à briser l’isolement des aînés et à renforcer le tissu social de leur communauté. Il est heureux que Service Canada ait rapidement réalisé le bien-fondé de notre demande et ajusté les exigences administratives de Nouveaux horizons en conséquence. Au Bloc, chaque gain que nous pouvons faire pour les aînés du Québec nous inspire à poursuivre notre travail afin qu’ils et elles soient traités avec respect et équité », conclut Claude DeBellefeuille.