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Politique

Dans le comté de Beauharnois—Salaberry—Soulanges—Huntingdon

Plus d’un million de dollars investis pour offrir des emplois d’été aux jeunes

Photo prise au Répit Le Zéphyr qui bénéficie de plusieurs emplois d'été
Photo: Courtoisie Bureau de Claude DeBellefeuille

Photo prise au Répit Le Zéphyr qui bénéficie de plusieurs emplois d'été

La députée fédérale de Beauharnois—Salaberry—Soulanges—Huntingdon, Claude DeBellefeuille, annonce un investissement total de 1 055 759 $ dans le cadre du programme d’emplois d’été pour l’année 2026. Grâce à ce soutien, 95 organismes et entreprises de la circonscription pourront offrir un total de 225 emplois aux jeunes de notre région.

Cet investissement permettra à des centaines de jeunes de vivre une première expérience professionnelle ou d’enrichir leur parcours par des occasions d’apprentissage concrètes, directement au sein de leur communauté. En plus d’acquérir de nouvelles compétences et une expérience de travail significative, ils pourront contribuer activement au dynamisme de leur milieu.

« Les emplois d’été représentent souvent bien plus qu’un simple travail saisonnier. Ils sont une occasion de développer sa confiance, d’acquérir des compétences qui serviront toute une vie et de découvrir des passions ou des chemins professionnels insoupçonnés. Je suis particulièrement heureuse de voir autant d’organismes et d’entreprises de notre circonscription offrir à nos jeunes des expériences enrichissantes ici, chez nous », souligne la députée Claude DeBellefeuille.

La députée rappelle également que les jeunes qui travaillent dans leur milieu de vie développent un sentiment d’appartenance plus fort envers leur communauté et participent concrètement à sa vitalité économique et sociale.

« Investir dans nos jeunes, c’est investir dans l’avenir de nos communautés. Je remercie sincèrement tous les organismes et entreprises qui ouvrent leurs portes et choisissent d’accompagner la relève. Leur engagement permet à nos jeunes d’apprendre, de grandir et de bâtir leur avenir tout en contribuant à la richesse humaine de notre région », ajoute la députée.

En chiffres :

- 95 organismes et entreprises financés;

- 225 emplois d’été créés;

- 1 055 759 $ investis dans Beauharnois—Salaberry—Soulanges—Huntingdon. 

 

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