BBQ estival du député
Peter Schiefke fait la paire avec Mario
Pour le député de Vaudreuil Peter Schiefke, son bbq estival est devenu une habitude, si ce n'est une tradition. Il convie ainsi les résidents du secteur à son BBQ annuel des Super-héros de la fête des Pères le 20 juin.
Cette année, la thématique retenue sera bien reconnaissable des petits comme des grands. En effet, l'univers du film Super Mario Galaxy s'invite sur la pelouse du bureau de circonscription de Peter Schiefke du 223, avenue Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion. L'activité se déroulera de 11 h à 14 h.
Sur place, les visiteurs trouveront de l'animation thématique, des jeux gonflables, des chiens chauds gratuits et des personnages tout droit sortis des mondes de Mario.
Soulignons que l'invitation est lancée uniquement aux résidents de la circonscription de Vaudreuil. Il est recommandé de s'inscrire en ligne.
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