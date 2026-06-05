Pouvoir d'achat des ainés: Claude DeBellefeuille cherche un consensus

Les partis politiques représentés à la Chambre des communes ont amorcé les débats sur une proposition de projet de loi sur Bloc Québécois (BQ) misant sur un traitement équitable de tous les aînés de 65 ans et plus admissibles à la pension de la Sécurité de la vieillesse. Claude DeBellefeuille, députée bloquiste de Beauharnois-Salaberry, veut rallier les autres partis afin d'assurer que la nouvelle législation soit adoptée.

Plus précisément, le projet de loi exige l'abolition d'une mesure réduisant le montant de la pension pour les bénéficiaires de 65 à 74 ans. Le Bloc souhaite ainsi ramener le montant de la pension qui leur est versée au même niveau que celui des 75 ans et plus.

« J’ai eu le plaisir de prendre la parole à l’occasion de la première heure de débat en Chambre pour le projet de loi C-261 que j’ai déposé il y a quelques années. C’était un moment particulièrement émouvant étant donné que j’ai consacré l’essentiel de ma carrière professionnelle aux ainés. Bien plus que de mettre fin à une discrimination, c’est une question de confiance envers les institutions. Comment les jeunes pourraient-ils faire confiance à un gouvernement qui est en train d’appauvrir leurs parents ou leur grands-parents? C’est pour toutes ces générations à venir que je me réjouis de porter ce projet de loi, au nom du Bloc Québécois. », indique Claude DeBellefeuille.

La proposition bloquiste aurait aussi pour effet d'hausser le plafond de gains permis, de 5 000 $ à 6 500 $, sans pénalité au Supplément de revenu garanti.

« Je suis fière d’être la marraine de ce projet de loi du Bloc Québécois qui répond à un besoin exprimé par les groupes de personnes retraitées qui réclament légitimement la bonification de la Pension de la sécurité de la vieillesse pour tous les aînés, dès 65 ans. Il est de notre responsabilité à tous de traiter les personnes aînées avec respect et équité et le Bloc Québécois entend continuer à talonner le gouvernement tant que nous n’obtiendrons pas justice pour les retraités. Soyez d’ailleurs certains que nous reviendrons à la charge dès la session parlementaire automnale sur cet enjeu, et nous inviterons tous les partis à appuyer notre projet de loi », conclut la députée.

