Les premières Assises de l’UMQ pour Paul Dumoulin

Le titre est certainement un peu trompeur. Paul Dumoulin, à titre de conseiller municipal, a déjà participé aux Assises de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Or, il le concède, ce n’est pas la même expérience à titre de maire.

Rappelons que le nouveau maire de Vaudreuil-Dorion a agi comme conseiller pendant une trentaine d’années. D’autres part, les Assises sont un grand rendez-vous annuel où se rencontrent divers intervenants du monde municipal et politique québécois. C’est une occasion, pour les élus, de rencontrer leurs collègues pour partager des solutions et des réflexions sur les enjeux propres au monde municipal.

« Ce que je retiens de mes premières Assises est la place plus grande que prend l’itinérance partout au Québec. On voit le phénomène dans la région. J’ai participé à un colloque sur la question et j’ai été bien surpris de voir que des représentants de plus de 100 villes y étaient aussi », se remémore le premier magistrat.

Selon lui, la réponse à cet enjeu, si ce ne sont les solutions, devra émaner des municipalités ou encore des instances régionales comme les MRC. « On a été à même de voir que le gouvernement du Québec n’a pas nécessairement de solutions à nous offrir, poursuit le maire. En même temps, ce sont les villes qui doivent conjuguer avec cette réalité. C’est important que l’on se parle entre nous pour développer notre réponse et ne pas nous dédoubler. »

Il souligne que sa propre perception a changé. Pour lui, on doit s’éloigner du réflexe de voir une personne en situation d’itinérance comme un danger et d’appeler les services de police. « On doit aller plus loin que les préjugés. Nous devons aussi être conscients que l’inauguration future de l’hôpital pourra entraîner une augmentation des enjeux de santé mentale sur le territoire. On doit se préparer », lance-t-il.

Il conclut avec une petite pointe envers les politiciens provinciaux, qui ont l’habitude de visiter les élus municipaux dans le cadre des Assises: « Dans ce genre d’événements, ils nous rappellent souvent à quel point ils nous apprécient avec le travail que l’on fait. Dans la vraie vie, le gouvernement nous donne toujours plus de responsabilités sans le financement qui devrait venir avec. On dirait qu’ils oublient qu’en bout de ligne, c’est toujours la même personne qui doit payer: le contribuable. »

