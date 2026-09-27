Sondage NÉOMÉDIA Vaudreuil-Soulanges
Quelle est votre activité d'automne préférée ?
C'est plus tôt cette semaine que l'automne a officiellement pointé le bout de son nez au Québec, et dans Vaudreuil-Soulanges. Qu'on le veuille ou non, au cours des prochaines semaines, le temps froid va s'imposer et les journées vont raccourcir. Le sujet a inspiré la question sondage à l'équipe rédactionnelle de Néomédia.
Toutefois, ne commencez pas à pleurer tout de suite, il reste encore plusieurs journées de beau temps au programme avant l'arrivée de la saison hivernale.
Selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM), le phénomène El Niño aura tendance à faire grimper les températures mondiales, ce qui fait en sorte que les températures seront au-dessus des normales cet automne dans la majorité du pays.
Pour certains, c'est la saison idéale pour faire un brin de cocooning, une balade en forêt et pour admirer les couleurs dans les arbres.
Quoi de mieux après avoir passé une partie de la journée à ramasser les feuilles sur le terrain que de rentrer à la maison qui sent bon la tarte aux pommes ?
Cette semaine, on vous demande: Quelle est votre activité d'automne préférée ? Vous pouvez y répondre en cliquant sur ce lien.
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