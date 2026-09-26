Les débats électoraux intéressent plus de 50 % des électeurs

Le jour du scrutin approche et les indécis sont de moins en moins nombreux à la suite des trois débats nationaux tenus dans les deux dernières semaines. Si c'est encore le cas pour des électeurs de Beauharnois, Soulanges et Vaudreuil, les débats du consortium de médias des 28 et 29 septembre prochains pourront permettre de mieux connaître les candidats,

Ces joutes politiques ont pour but de permettre aux électeurs de faire un choix éclairé le 5 octobre en étant mieux informés. En plus des débats des chefs organisés par les grandes chaînes, saviez-vous qu'un consortium de médias locaux présentera une série de débats pour les comtés de Vaudreuil, Soulanges, Beauharnois et Huntingdon?

Rappelons que ceux-ci seront diffusés en direct sur les plateformes des médias et des partenaires participants les 28 et 29 septembre. D'ici là, Néomédia invite ses lecteurs à regarder les capsules de présentation des candidats de Soulanges et de Vaudreuil en rattrapage.

La question de la semaine était la suivante: Regardez-vous les débats et, si oui, vous influencent-ils dans votre vote?

Si quelques citoyens préfèrent voter pour le parti ainsi que le ou la chef(fe), d'autres prennent méticuleusement le temps de se renseigner afin d'élire celle ou celui qui, selon eux, représentera le mieux les intérêts de leur communauté.

Voici les résultats en cette veille de vote par anticipation:

— Oui, je vais suivre le débat et forger mon opinion par la suite: 26, 7 %;

— Je vais regarder le débat, mais je doute que ça change mon opinion: 26,7 %;

— Mon opinion est faite, je n'écouterai pas le débat prévu pour ma circonscription: 33,3 %;

— Non, je ne suivrai pas le débat, mais je pourrais me laisser influencer par l'issue de celui-ci: 13,3 %;

Notons également qu'un débat portant presque exclusivement sur les enjeux environnementaux et l'avenir de notre société est planifié pour le dimanche 20 septembre à 16 h au Centre multisport André-Chagnon dans le comté de Vaudreuil par l'organisme Mères au front.

Il est possible de répondre au sondage ici.