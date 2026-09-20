Suivez-vous les différents débats électoraux prévus dans la région ?

Le jour du scrutin approche, mais il est difficile pour certains de comprendre tout ce qui se trame dans sa circonscription. Pour plusieurs, il est encore trop tôt pour savoir s'ils voteront pour le PQ, le PLQ, le PCQ, QS ou encore la CAQ. À deux semaines à peine des élections, une fraction de la population ne sait même pas quel candidat se présente pour quelle partie et encore moins quelles sont ses priorités. C'est dans ce contexte que les débats ont lieu.

Ils ont pour but de permettre aux électeurs de faire un choix éclairé le 5 octobre en étant mieux informés. En plus des débats des chefs organisés par les grandes chaînes, saviez-vous qu'un consortium de médias locaux présentera une série de débats pour les comtés de Vaudreuil, Soulanges, Beauharnois et Huntingdon.

Rappelons que ceux-ci seront diffusés en direct sur les plateformes des médias et des partenaires participants les 28 et 29 septembre. D'ici là, Néomédia invite ses lecteurs à regarder les capsules de présentation de chaque candidat se présentant dans Vaudreuil ou Soulanges. Elles sont publiées tous les jours à 16 h 15.

Le tout nous mène donc à notre question de la semaine: regardez-vous ces débats et, si oui, vous influencent-ils dans votre décision finale ?

Si quelques citoyens préfèrent voter pour le parti ainsi que le ou la chef(fe), d'autres prennent méticuleusement le temps de se renseigner afin d'élire celle ou celui qui, selon eux, représentera le mieux les intérêts de leur communauté.

Les choix de réponses qui s'offrent cette semaine à nos lecteurs sont les suivants:

— Oui, je vais suivre le débat et forger mon opinion par la suite ;

— Je vais regarder le débat, mais je doute que ça change mon opinion ;

— Mon opinion est faite, je n'écouterai pas le débat prévu pour ma circonscription ;

— Non, je ne suivrai pas le débat, mais je pourrais me laisser influencer par l'issue de celui-ci.

Notons également qu'un débat portant presque exclusivement sur les enjeux environnementaux et l'avenir de notre société est planifié pour le dimanche 20 septembre à 16 h au Centre multisport André-Chagnon dans le comté de Vaudreuil par l'organisme Mères au front.

Il est possible de répondre au sondage ici.