Les répondants de notre sondage sont clair: l'A20 est la priorité

Retour sur les enjeux électorales de nos lecteurs

Les citoyens de Vaudreuil-Soulanges ont été nombreux à nous partager leur opinion cette semaine. Dans un contexte de campagne électorale provinciale, notre question de sondage hebdomadaire concernait justement les priorités électorales de tous et chacun à l'approche de la date de scrutin.

Si les choix de réponses étaient multiples et que les gens des circonscriptions concernées étaient au rendez-vous, une option sort particulièrement du lot: le parachèvement du tronçon de 7 km de l'autoroute 20 figure en tête de liste avec 50 % des votes.

Selon de nombreux élus de la région, dont Paul Dumoulin, maire de Vaudreuil-Dorion, ainsi que Danie Deschênes, mairesse de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot et représentante des maires de l'île Perrot, la réalisation de ce projet est essentielle pour l'avenir de nos communautés.

Nombre de citoyens et de gens de la communauté d'affaires du territoire s'entendent pour dire que le désengorgement de la route permettrait aux municipalités de revoir leurs aménagements en plus de s’attaquer à certains enjeux d’accessibilité, de développement, de sécurité et bien sûr de mobilité durable.

Considérer d'autres enjeux importants

La complétion et le projet de contournement de l'A20 ont fait couler beaucoup d'encre, mais ce n'est pas le seul enjeu auquel fait face la communauté régionale.

En deuxième position, à 31,6 %, les Vaudreuil-Soulangeois considèrent que le recrutement de main-d'œuvre pour opérer le futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges est primordial. C'est l'amélioration du réseau de transport en commun qui arrive en troisième place avec 7,9 % des points.

Voici le pourcentage de vote qu'ont reçu les autres options:

La construction de plus de logements sociaux ou abordables – 5,3 %

Le financement des infrastructures municipales – 2,6 %

Autre – 2,6 %

La rénovation et la construction de nouvelles écoles – moins de 1 %

Il est toujours possible de nous faire part de votre opinion en cliquant ici. Rappelons que le résultat des élections sera officiellement connu le 5 octobre prochain. Il est possible d'aller voter par anticipation les 27 et 28 septembre.