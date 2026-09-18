Quelle devrait-être la priorité dans la région de Vaudreuil-Soulanges?  

Alors que la campagne électorale est maintenant à mi-parcours, les élus de Vaudreuil-Soulanges sont catégoriques: le tronçon de 7 km de l'autoroute 20 doit être achevé. Le sujet a inspiré la question sondage de la semaine à l'équipe rédactionnelle de Néomédia.

Selon Paul Dumoulin, maire de Vaudreuil-Dorion, et Danie Deschênes, mairesse de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot ainsi que représentante des maires de l'île Perrot, il en va de l'avenir de nos communautés.

De l'Île-Perrot au boulevard Harwood à Vaudreuil-Dorion, les automobilistes, citoyens et commerçants subissent tous les jours les impacts de ce que les acteurs régionaux ayant initié la campagne de sensibilisation intitulée L'inachevée qualifient d'« inaction du gouvernement ».

L'impatience se fait sentir

Les maires et mairesses du territoire s'entendent pour dire que le désengorgement de la route doit permettre aux municipalités de revoir leur développement et de s’attaquer à certains enjeux d’accessibilité et de sécurité.

Alors que la pression s’accentue pour que le parachèvement de l’autoroute 20 soit inscrit au Plan québécois des infrastructures (PQI), les municipalités de l’île Perrot souhaitent également réfléchir à l’avenir de leur territoire une fois le projet réalisé.

« C'est les quatre villes de l'île qui auront à grandir et à s'établir autrement. Pour le moment, l'objectif c'est de réduire la pression existante sur le réseau routier, mais prenons le faubourg de l'île qui est situé à Pincourt par exemple. Ce centre d'achat vit beaucoup d'enjeux d'accessibilité, donc il y a une revitalisation nécessaire », explique Mme Deschênes.

Elle ajoute que « ce qui est vraiment, vraiment important, c'est la sécurité ». En effet, du côté de Terrasse-Vaudreuil, un accident sur la voie ferrée peut rendre l'accès au secteur très difficile, voire impossible. L'éventualité d'un tel scénario accentue les inquiétudes.

Elle estime du même coup que les feux de circulation devraient être remplacés par de véritables bretelles d'accès autoroutières sur l'île et prône le désenclavement de Terrasse Vaudreuil et la reconnexion des quartiers coupés depuis trop longtemps par l'A-20.

Continuer de croître, mais pas n'importe comment.

La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) encourage la densification de certains secteurs, mais les acteurs locaux estiment que les infrastructures de transport doivent suivre cette évolution. Ils soulèvent notamment la question de la vision à long terme pour le secteur Harwood et pour Vaudreuil-Dorion.

Le développement résidentiel et commercial ne peut être planifié indépendamment des infrastructures de transport. En parallèle, des traverses sécurisées pour piétons et cyclistes, et un meilleur accès aux gares Exo doivent être réfléchis.

Face à cet enjeu, Néomédia pose la question suivante: Quelle devrait-être la priorité des partis politiques dans la région de Vaudreuil-Soulanges? On peut y répondre en cliquant sur ce lien.