Rentrée scolaire: pas d'inquiétudes face aux maladies respiratoires

La rentrée scolaire qui se tient cette semaine dans plusieurs Centre de services scolaires de la province dont dans la région de Vaudreuil-Soulanges a inspiré la question sondage de cette semaine à l'équipe de Néomédia. À l'aube de la rentrée scolaire, craignez-vous une recrudescence des maladies respiratoires?

Alors que des milliers d'écoliers reprendront le chemin des bancs d'école en cette fin août, les maladies respiratoires comme la COVID-19, la coqueluche, la bronchite et les autres seront aussi au rendez-vous.

Au cours des derniers mois, les cas de coqueluche, une maladie très contagieuse qui se caractérise par une toux importante et incontrôlable (quintes de toux) étaient en hausse. Au Québec, chaque année, on dénombre entre 240 et 1 600 cas de coqueluche.

Face à ces informations, Néomédia demandait cette semaine: À l'aube de la rentrée scolaire, craignez-vous une recrudescence des maladies respiratoires?

Voici les résultats:

- Oui, mais je demeure optimiste que la situation restera sous contrôle: 25 %;

- Oui, mais je vais prendre mes précautions: 0 %;

- Oui, malheureusement comme lors de chaque rentrée scolaire: 25 %;

- Non, je suis certain que tout ira bien: 50%;