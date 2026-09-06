Vous engagez-vous de quelque façon au sein de votre communauté ?

Sur les réseaux sociaux, les citoyens de nombreuses municipalités de Vaudreuil-Soulanges se rassemblent pour discuter des enjeux de leur ville ou de leur quartier. Les gens utilisent également ces regroupements virtuels pour mettre en valeur des projets engageants. Ceci dit, les plateformes numériques deviennent aussi un vecteur pour les plaintes.

Dans un monde où nos communautés sont plus connectées que jamais, il devient parfois difficile de se retrouver dans le lot d'informations et de publications qu'on retrouve sur les réseaux sociaux.

De plus en plus de municipalités et de villes du territoire commencent également à mettre en place des budgets participatifs pour inciter leurs citoyens à proposer des projets et à les réaliser. C'est le cas du nouveau verger du parc Lorne-Worsley à Vaudreuil-Dorion ou encore du verdissement du stationnement du parc Michel-Martin à l'Île-Perrot. Ces propositions ont le potentiel d'avoir un impact positif, de modifier l'attrait du secteur et d'ajouter des services aux gens habitant à proximité.

Dans l'optique d'améliorer notre société et dans un esprit de collectivité fort, comment peut-on faire pour perfectionner la communication des idées concernant certaines initiatives communautaires ?

Il n'existe peut-être pas de solution claire à cette problématique, mais cette première interrogation en génère une autre : comment peut-on stimuler l'engagement collectif ? Parce qu'en effet, les deux sujets semblent liés. Si les citoyens sont davantage impliqués au sein de leur communauté, il devient plus facile pour eux de suivre les développements.

En plus d'inviter nos lecteurs à suggérer des solutions de communication en commentaire, Néomédia vous demande cette semaine si vous vous engagez, que ce soit par le bénévolat, en pilotant un projet à vocation communautaire, en donnant du temps à une cause et ainsi de suite.

Les choix de réponses sont les suivants :

- Non, ça ne m'intéresse pas.

- Non, je manque de temps, mais j'aimerais beaucoup contribuer.

- Parfois, mais pas de manière constante.

- Oui, le plus souvent possible.

Pour répondre au sondage et donner votre opinion, rendez-vous ici.