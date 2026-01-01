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Sondage maison Néomédia

Rentrée scolaire: doit-on craindre une recrudescence des maladies respiratoires?

durée 12h00
23 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

La rentrée scolaire qui se tiendra cette semaine dans plusieurs Centre de services scolaires de la province dont dans la région de Vaudreuil-Soulanges a inspiré la question sondage de cette semaine à l'équipe de Néomédia. À l'aube de la rentrée scolaire, craignez-vous une recrudescence des maladies respiratoires?

Alors que des milliers d'écoliers reprendront le chemin des bancs d'école en cette fin août, les maladies respiratoires comme la COVID-19, la coqueluche, la bronchite et les autres seront aussi au rendez-vous. 

Il y a quelques jours, le gouvernement de Justin Trudeau promettait aux intéressés une nouvelle version du vaccin contre a COVID-19 pour cet automne. Celle-ci serait adaptée aux variants en circulation et les doses seraient en nombre suffisant pour assurer une prochaine campagne vaccinale. 

En juillet dernier, le gouvernement du Québec confirmait que les cas de coqueluche, une maladie  très contagieuse qui se caractérise par une toux importante et incontrôlable (quintes de toux) étaient en hausse. Au Québec, chaque année, on dénombre entre 240 et 1 600 cas de coqueluche. 

Face à ces informations, Néomédia demande cette semaine:  À l'aube de la rentrée scolaire,  craignez-vous une recrudescence des maladies respiratoires?

Les choix de réponses proposés sont: 

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