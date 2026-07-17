Sondage maison Néomédia
Le coût de l'essence impacte-t-il vos plans pour les vacances?
Au cours des dernières années, le coût de la vie a augmenté de façon importante et se fait sentir dans plusieurs sphères de la société: à l'épicerie, au restaurant, à la pompe, sur le coût de l'hypothèque ou autres dépenses essentielles. À l'approche des vacances estivales, Néomédia vous demande en guise de question sondage de la semaine: la hausse du coût de la vie influence-t-elle vos plans pour les vacances?
Dans les derniers mois, le coût du panier d'épicerie a bondi de façon importante, ce qui a obligé plusieurs personnes à recourir aux banques alimentaires pour boucler les fins de mois.
D'autres ont dû se serrer la ceinture encore plus pour arriver à respecter leurs engagements financiers, ce qui a un impact sur leurs finances familiales. Certains ont sans doute dû revoir leurs plans de vacances cette année pour investir cet argent ailleurs: dans des travaux urgents, dans des dépenses essentielles, dans des dépenses imprévues ou autres.
Pour sa question sondage de la semaine, Néomédia demande: Le coût de l'essence impacte-t-il vos plans pour les vacances?
Les choix de réponses proposés sont les suivants:
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Pour y répondre, on peut cliquer sur ce lien.
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