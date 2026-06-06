L'offre d’activité dans la région jugée plus que satisfaisante

Avec la saison estivale qui s’entame, de nombreuses villes et municipalités de Vaudreuil-Soulanges et de Beauharnois-Salaberry proposent des activités et des spectacles extérieurs permettant à la population de profiter du beau temps tout en étant divertie. Le sujet a inspiré la question sondage de la semaine à l'équipe rédactionnelle de Néomédia.

Maintenant que l’hiver est derrière nous, les parcs reprennent vie et accueillent d’avantage de représentations musicales et de spectacles d’humour en tout genre. Si les salles privées, les restaurants et les microbrasseries du territoire ont leur propre programmation, c’est le service de la culture et des loisirs des différentes villes qui se charge de monter une offre accessible à tous et adaptée à leur population.

Certains estiment peut-être qu’il n’y a pas assez d’activités culturelles dans leur communauté ou encore que l’offre ne répond pas à leurs attentes. Par exemple, une famille pourrait penser que trop peu de spectacles ou d’événements rejoignent les enfants. À l’inverse, les jeunes adultes et les adolescents peuvent se sentir délaissés par une offre d'activités qu’ils jugent trop enfantine.

Si de plus en plus de villes de notre région sondent leurs citoyens afin de mieux comprendre ce que désirent ces derniers, de nombreux résidents doivent parfois se déplacer en dehors de leur municipalité pour profiter d’un divertissement qui les intéresse.

Néomédia vous demandait donc : que pensez-vous de l’offre d’activités dans votre municipalité ?

Comme chaque semaine, plusieurs choix de réponses s’offraient aux répondants. Voici les résulats:

– Je suis très satisfait des activités proposées: 44,4 %;

– Il manque d'événements culturels: 33, 3%;

– Il manque d'événements sportifs: 0 %;

— Je crois que l’offre est suffisante, mais je ne sais pas où trouver l’information: 11,1 %;

— Je dois souvent me déplacer hors de ma communauté pour profiter d'activités: 11, 1%;

Il est déjà possible de nous faire part de votre opinion en suivant ce lien.