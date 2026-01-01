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Rentrée scolaire

Fermeture temporaire d'un tronçon de la rue Sophie aux Cèdres

durée 06h00
31 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

En raison de la rentrée scolaire, afin d’améliorer la fluidité de la circulation aux heures de pointe aux abords de l'école des Canotiers, la Municipalité des Cèdres a été contrainte de prendre une décision. Ainsi, un tronçon de la rue Sophie, situé entre le chemin Saint-Féréol et la rue Normand, sera fermé à la circulation et interdit au stationnement aux dates et heures suivantes:

- 31 août – de 8 h 20 à 8 h 50 et de 11 h 15 à 11 h 45;
- Du 1er au 4 septembre – de 8 h 20 à 8 h 50 et de 15 h 20 à 15 h 50;

Un détour est possible par la rue Normand.

Les véhicules d’urgence et les autobus seront toutefois autorisés à circuler dans ce tronçon durant les périodes de fermeture. 

Le tronçon sera de nouveau accessible après le 4 septembre aux automobilistes.

 

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